La prima auto elettrica di Subaru si chiama Solterra

Subaru ha introdotto un nuovo veicolo elettrico a batteria (BEV), il Solterra, Il primo del suo genere lanciato dal marchio in tutto il mondo. era questo Sviluppato congiuntamente da Toyota e Subaru, che ha firmato una nuova alleanza commerciale e di capitale nel settembre 2019, a seguito della quale è nata Solterra e anche fratello gemello” Toyota BZ4X. Entrambe le aziende hanno unito le tecnologie e il know-how dell’esperienza reciproca sotto il motto “Facciamo insieme auto sempre migliori”.

Nello sviluppo di Solterra, Subaru ha cercato di superare le varie aspettative dei clienti sui BEV rendendolo un veicolo pratico, come Sarà la pietra angolare del contratto futures elettrico del marchio. Allo stesso tempo, come SUV, l’azienda Volevo farne un’auto che assomigliasse a Subaru per i clienti esistenti del marchio. In questo modo, la Solterra è progettata come un vero SUV all’interno di un pacchetto ecologico che può essere facilmente applicato ai modelli SUV Subaru esistenti.

Simile, ma non lo stesso

Nella sezione design del modulo Assomiglia molto alla Toyota, come è già successo con la BRZ e GR86, Il primo è di Subaru e il secondo è di Toyota, anche se in sostanza è la stessa macchina. Tuttavia, hanno alcune differenze, come il fatto che Solterra ha una specie di griglia esagonale O fendinebbia, più alcuni I fari sono leggermente diversi dal BZ4X di Toyota. All’interno, il cruscotto inferiore e gli indicatori montati in alto sono i primi per l’azienda giapponese.

D’altra parte, abbiamo la piattaforma globale Subaru altamente riconosciuta, che ha sviluppato congiuntamente Piattaforma globale e-Subaru Con Toyota Motor Corporation come piattaforma BEV dedicata. Pertanto, i pacchi batteria ad alta capacità Si trova sottoterra per essere elettrico, Ciò si traduce in un baricentro più basso, maggiore resistenza e rigidità nel complesso. In termini di dimensioni, modello Misura 4690 mm di lunghezza, 1860 mm di larghezza e 1650 mm di altezza. Insieme a Passo 2850mm. pesatura 2.020 kg Non è leggero, ma ha due motori elettrici, uno per ogni asse, per fornirlo 217 CV di potenza combinata. Da parte sua, la batteria ha 71,4 kW di capacità, Questo gli conferisce un’indipendenza approssimativa da 460 km Secondo il ciclo WLTP. Una volta esaurito, accetta una potenza di carica massima AC (corrente alternata) di 6,6 kW, mentre la potenza massima di carica DC (DC) sale a 150kW.

Come un buon Subaru, Solterra ha adottato a Un nuovo sistema aziona le ruote anteriori e posteriori con motori indipendenti. Approfitta dell’esperienza in Tecnologia AWD Questo controlla precisamente tutti e quattro gli pneumatici, e che Subaru ha accumulato in molti anni, la risposta dei motori elettrici promette agilità ed è in grado di distribuire la spinta tra anteriore e posteriore in modo flessibile, commentano. Come quello che succede con gli altri SUV dell’azienda, il Solterra ha Sistema di controllo X-Mode AWD, Che promette un maggiore senso di sicurezza fuoristrada aggiungendo la nuova funzionalità Controllo della presa.

Infine, quando si progetta un file Scheletro regione per regione E migliorando la resistenza del materiale, Solterra raggiunge contemporaneamente un Peso ridotto e sicurezza superiore in caso di collisione. In questo caso, la struttura trasferisce il carico ai vari scheletri del corpo, assorbendo efficacemente l’energia sorta nell’impatto. In questo modo, protegge non solo gli occupanti del veicolo, ma anche le apparecchiature elettriche ad alta tensione contenute nel BEV.

Lancio di Solterra Inizierà a metà 2022 In mercati come Giappone, USA, Canada, Europa e Cina.