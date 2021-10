La prima “console professionale” arriverà per PlayStation 5 questo Natale

Il DualSense È forse una delle migliori console che Sony PlayStation abbia mai progettato per le sue console, e la prova è che Phil Spencer, Xbox Head, Loda le funzionalità che hai implementato per quanto riguarda Dualshock 4. Nonostante il fatto che l’ordine ne abbia ricevuti diversi Differenze nei loro coloriLa verità è che Sony deve ancora annunciare piani per un futuro DualSense migliorato, anche se una società di terze parti sembra essere disposta a trarne vantaggio. È ScufGaming (SCUF in breve), una società dedicata a Personalizza le console e crea le tue versioni.

La dichiarazione di SCUF inizia: “Ti abbiamo ascoltato e abbiamo sentito la tua frustrazione, e dovresti sapere che il tuo entusiasmo per i videogiochi e SCUF è la forza trainante dietro di noi”. “SCUF non è stato immune alle sfide avvertite in tutta l’industria dei videogiochi. A causa degli effetti dei colli di bottiglia della catena di approvvigionamento, Abbiamo dovuto spostare la PS5 SCUF Summer Edition a metà novembreLa società annuncia. Grazie per aver supportato il nostro team per superare insieme queste difficoltà! Resta sintonizzato per maggiori informazioni il prossimo mese su come metterci le mani sopra Il controller SCUF di nuova generazione per PlayStation 5‘, ha lasciato SCUF nella sua dichiarazione su Twitter.

Va notato che non è la prima volta che una società che non ha alcun tipo di rapporto diretto sviluppa i propri controlli. Per PlayStation o Xbox. Sfortunatamente, la dichiarazione non specifica quali sono i vantaggi di PS5 SCUF rispetto al DualSense di Sony, anche se è importante notare che se desideri la piena compatibilità e un’esperienza completamente ottimizzata per i giochi PS5, è importante notare che Di solito si consiglia di acquistare controlli ufficiali o concessi in licenza dalla stessa Sony. Vi lasciamo poi alcune immagini di altri controlli personali realizzati dalla stessa azienda.