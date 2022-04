La prima missione speciale sulla Stazione Spaziale Internazionale ritorna sulla Terra

L’equipaggio della prima missione privata in assoluto sulla Stazione Spaziale Internazionale, la ISS, tornerà sulla Terra questo fine settimana, secondo Axiom Space e la NASA. Gli astronauti spagnoli Miguel Lopez Alegria e i civili Larry Connor, Mark Bathy ed Eitan Stipe tornano dopo aver trascorso più giorni del previsto in orbita terrestre bassa da allora. Sono partiti due settimane fa.

La nave Dragon della missione Ax-1 partirà dalla Stazione Spaziale Internazionale alle 2:35 del 24 aprile, ora della penisola spagnola, e terminerà alle 19:46 dello stesso giorno. Il ritorno dalla Stazione Spaziale Internazionale era previsto per il 19 aprile, ma è stato posticipato a causa delle previsioni meteorologiche avverse per piovere in sicurezza. Questo ritardo ha ritardato anche un’altra missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, la missione Crew 4 della NASA/ESA.

Gli astronauti dell’Ax-1 tornano a casa. Le squadre hanno aggiornato il programma per il loro ritorno sulla Terra. Guarda la copertura in diretta di # asse 1 occupazione https://t.co/4QnuwbYvj7 inizio: Chiusura buca: 23/4 16:15 ET

Sgancio: 18:15 ET

Spruzzi di liquidi: 24/4 12:45 EThttps://t.co/CCpVTnZJOr – Axiom Space (Axiom_Space) 21 aprile 2022

Da 10 a 16 giorni nello spazio

“I team controlleranno le condizioni meteorologiche nei siti di distribuzione dell’acqua prima dell’attracco per garantire che le condizioni siano accettabili per il recupero sicuro della navicella spaziale Dragon e degli astronauti X-1”, ha annunciato la NASA. È una dichiarazione.

“Il comandante dell’Ax-1 Michael López-Alegría, il pilota Larry Connor e lo specialista di missione Eytan Stibbe e Mark Pathy completeranno 16 giorni nello spazio al termine della loro missione. SpaceX Dragon Endeavour, la navicella spaziale Ax-1, tornerà sulla Terra con più di 200 libbre di più scienza e forniture, inclusi esperimenti e strumentazione della NASA.

Fasi del ritorno del drago dalla missione Ax-1 Adattato da La Vanguardia di Space X

L’evento può essere seguito sul sito web della NASA mentre il portello si chiude il 23 aprile (dalle 22:15 PT) e la navicella spaziale Dragon si alza sulla Terra (0:15 il 24 aprile). Entrambi gli eventi possono essere seguiti anche sui siti Web di Axiom Space e Space X, che aggiungeranno la loro ultima copertura, la copertura del kickoff, prevista per le 18:45 del 24 aprile, Peninsula Time.

L’Ax-1 segna l’inizio della commercializzazione di LEO

Ax-1 è la prima missione per la Stazione Spaziale Internazionale di Axiom Space, che ha tra i suoi piani la costruzione di una stazione spaziale privata per altre aziende per appaltare spazi per la ricerca e la produzione di materiali in condizioni di microgravità. La NASA, da parte sua, ha aperto possibilità di collaborazione con enti privati ​​per affittare le loro infrastrutture e servizi e ottenere più soldi per continuare a guidare la corsa allo spazio.

“La missione Ax-1 è il culmine degli sforzi della NASA per promuovere un mercato commerciale nell’orbita terrestre bassa e l’inizio di una nuova era di esplorazione spaziale che consente a più persone di volare in più tipi di missioni. Questa partnership sta cambiando l’arco di storia del volo spaziale umano aprendo l’accesso all’orbita della Terra Bassa e della Stazione Spaziale Internazionale a più persone, più scienza e più opportunità di lavoro”.

