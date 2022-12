La prima persona nella storia a perdere 200 miliardi di dollari

Bloomberg – Ha fatto notizia per la prima volta per essere stata la seconda persona ad accumulare una fortuna personale di oltre $ 200 miliardi, superando quel traguardo nel gennaio 2021, mesi dopo Jeff Bezos. Ora Elon Musk ha raggiunto il suo primo obiettivo: diventare l’unica persona nella storia a cancellare la stessa cifra dal suo patrimonio netto.

Il CEO di Tesla ha visto come la sua fortuna a 137.000 milioni di dollari USA Dopo le azioni Tesla (TSLA) È sceso nelle ultime settimane, compreso un calo dell’11% martedì, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

La sua ricchezza ha raggiunto il picco di $ 340 miliardi il 4 novembre 2021, È rimasto la persona più ricca del mondo fino a quando non l’ha superato questo mese Bernard ArnaultE il Miliardario francese Dietro la potente azienda di beni di lusso LVMH.

La sua fortuna è aumentata

Il punto di riferimento di forma rotonda riflette il modo in cui il muschio è cresciuto durante l’impennata dei prezzi delle attività nell’era della pandemia di denaro facile. Tesla supera per la prima volta la capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari nell’ottobre 2021, unendosi alle aziende tecnologiche di tutto il mondo Come Apple Inc. (AAPL)Microsoft Corporation.MSFT), Amazon.com Inc (AMZN) e Alphabet Inc (Il Google), nonostante le sue auto elettriche rappresentino solo una piccola parte del mercato automobilistico mondiale.

Ora, il predominio di Tesla nel segmento dei veicoli elettrici, la base della sua alta valutazione, Sei in pericolo perché i tuoi concorrenti ti stanno raggiungendo. Tesla offre ai consumatori statunitensi uno sconto raro di $ 7.500 per consegnare i due modelli più grandi entro la fine dell’anno, riducendo al contempo la produzione nel suo stabilimento di Shanghai.

Twitter è un mal di testa

Nel frattempo, con l’intensificarsi della pressione su Tesla, Musk si è preoccupato per Twitter, che ha acquisito per 44 miliardi di dollari a fine ottobre. Ha fatto un passo veloce e ha rotto le cose, incluso il licenziamento del personale che poi chiedeva loro di tornare e l’applicazione di politiche sui contenuti di spam per giustificare il blocco degli account di alcuni dei giornalisti di alto profilo che lo coprono.

Il calo delle azioni di Tesla è stato molto netto – azioni in calo del 65% nel 2022 – E Musk ha venduto molto quest’anno per coprire i suoi acquisti di Twitter, che non è più la sua più grande risorsa, secondo il Bloomberg Wealth Index.

La partecipazione di Musk nei $ 44,8 miliardi di Space Exploration Technologies Corp. strettamente controllata supera la sua posizione di circa $ 44 miliardi in azioni Tesla (ha ancora opzioni del valore di circa $ 27,8 miliardi). Musk ora possiede il 42,2% di SpaceX, secondo una recente dichiarazione.

Da parte sua, Musk ha respinto le preoccupazioni su Tesla e ripetutamente su Twitter ha criticato la Federal Reserve per aver alzato i tassi di interesse al ritmo più veloce di una generazione.

“Tesla sta andando meglio che mai!” In un tweet del 16 dicembre. Non controlliamo la Federal Reserve. Questo è il vero problema qui”.

Il miliardario, che in passato ha accumulato debiti significativi dalla sua partecipazione in Tesla, ha anche recentemente messo in guardia sui pericoli di prendere in prestito denaro nei mercati turbolenti.

“Consiglio alle persone di non indebitarsi nel mercato azionario volatile e, da un punto di vista monetario, di mantenere la polvere da sparo asciutta”. Musk ha detto sul podcast All-In pubblicato questo mese. “In un mercato ribassista possono accadere cose molto estreme”.

