La prima residenza di Cristiano a Riyadh, per 285.000 euro al mese

Cristiano Ronaldo Vieni da me Arabia Saudita e vittoria Con l’intenzione di prolungare la sua carriera ancora per qualche anno e dopo aver sottolineato che “I miei affari in Europa sono finiti, ho vinto tutto”. Ora è l’atleta più pagato al mondo con un contratto valido Sette anni e 500 milioni di euroE Un personaggio astronomico con il quale puoi comprare un’infinità di cosecompresa l’isola o lo stadio dell’Allianz Arena.

Una cifra che aveva già iniziato a spendere al suo arrivo a Riyadh, poiché la prima cosa che il portoghese doveva cercare era una sistemazione dove vivere questa nuova tappa con il suo Paese. Georgina Rodríguezcon chi Hanno fatto un’eccezione dall’Arabia, dove è vietato agli sposi vivere sotto lo stesso tetto senza essere stati sposati prima.qualcosa che non hanno fatto al momento.

Ti sono state assegnate 17 camere

Al momento, la coppia felice, con i loro figli, Vive al Four Seasons Hotel al Kingdom Center.uno degli edifici più alti dell’Arabia Saudita, come riportato dal tabloid britannico ‘mail giornalieradove hanno anche indicato che non solo Cristiano ha prenotato una stanza a suo nome, ma anche quella Sono state assegnate fino a 17 stanze per la tua famiglia, i tuoi amici e il team di sicurezzae anche poter godere di tutti i tipi di lussi mentre si prepara per la premiere con il suo nuovo cast.

Dei 99 piani dell’hotel, l’ex giocatore del Real Madrid ne ha affittati dueE anche se il prezzo delle camere non è apparso dalla suddetta media Hanno confermato che avrebbe pagato 250.000 sterline, pari a 285.000 euro, al mese in cambio. Inserisci gli ospiti con una vista impareggiabile di Rihad. La nostra nuovissima suite a due piani si estende tra il 48° e il 50° piano dell’hotel, con un soggiorno rialzato, un ufficio privato, una sala da pranzo e una sala multimediale”, descrivono l’hotel stesso.

Tra questi ci sono anche alcuni servizi Campo da tennis, spa, sauna e servizi di massoterapiapiù uno Grande varietà di cibi provenienti da diversi paesiCome Cina, Giappone, India e Medio Oriente. Alcuni dei lussi di cui godranno mentre cercano una nuova casa in cui vivere in questo nuovo viaggio.