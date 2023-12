La prima Volkswagen GTI elettrica ha già una storia

Dopo la famiglia ID. GTX che mancava un po' dal punto di vista sportivo e non ha ottenuto il successo sperato Volkswagen quest’anno ha cambiato la sua strategia sui veicoli elettrici con I.D. 2Tutto ciò che cerca di riportare in vita l'essenza classica della Golf, e ciò che è sicuramente più importante per gli appassionati delle auto sportive del marchio, è il ritorno o almeno la trasformazione dell'acronimo GTI.. In effetti, la Volkswagen ha voluto rendere più chiare le sue intenzioni future introducendo la Volkswagen ID. GTI Concept, che sarà molto probabilmente la ID.2 GTI e allo stesso tempo il successore a batteria della Polo GTI e della Golf GTI, con le dimensioni e le prestazioni della prima e l'aspetto e le dimensioni della Golf GTI della prime generazioni.

Quando arriverà la prima GTI elettrica?

Con questa lettera di presentazione, molti potrebbero aspettare aUn arrivo che in quel momento si riferiva già all'anno 2027. Anche se ora sappiamo dallo stesso capo del design Volkswagen, Andreas Mindt, che la prima Volkswagen GTI elettrica sarà mostrata nel 2026.

“La Golf GTI è stata presentata per la prima volta al Motor Show di Francoforte nel 1975 in una serie di 5.000 unità. Ad oggi, abbiamo venduto più di 2,8 milioni di unità. Nel 2026, introdurremo una versione elettrica di questo popolare modello.” Mendt si spiega su Instagram, rendendosi ancora più chiaro, se possibile L'obiettivo del marchio non è altro che salvare l'essenza originaria della sua vettura sportiva più famosa.

Realizzazione personale. La GTI Concept ha debuttato al salone dell'auto IAA di Monaco a settembre e assomiglia sostanzialmente all'auto sportiva ID.2. Questo piccolo modello elettrico, la cui produzione è prevista nello stabilimento di Martorell, in Spagna, del Gruppo Volkswagen, inizierà nelle sue versioni più tradizionali ad un prezzo inferiore a 25.000 euro, e avrà I pacchi batteria da 38 kWh e 56 kWh, probabilmente quest'ultimo, con un'autonomia stimata di 450 km WLTP, sono quelli montati su questa GTI elettrica, poiché è possibile che questa autonomia venga ridotta a causa delle sue basse prestazioni.