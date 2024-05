La PRO nomina ufficialmente Mauricio Macri capo spazio: “Siamo tornati”

Mauricio Macri è stato nuovamente eletto presidente del Partito PRO a livello nazionale

Il Consiglio nazionale dell’organizzazione ha annunciato ufficialmente giovedì la nomina di Mauricio Macri a capo dello spazio a livello nazionale, succedendo all’attuale ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich. Il partito ha diffuso la notizia sui social “siamo tornati” Oltre ad una dichiarazione.

Il partito ha dichiarato in un comunicato: “Il Partito PRO è lieto di annunciare che Mauricio Macri ha assunto nuovamente la carica di Presidente del Partito. Questo fatto rappresenta una pietra miliare nella storia della nostra organizzazione politica e riafferma il nostro impegno nei confronti dei valori che ci hanno fondato e guidato nel corso degli anni. ultimi due decenni.

In questo senso la lettera cita le parole del nuovo capo dello spazio: “Vent’anni fa ho formato questo spazio politico con la convinzione che gli argentini meritano un’alternativa diversa a decenni di bipartitismo. In questi vent’anni abbiamo attraversato tante cose, con successi ed errori, ma abbiamo sempre mantenuto la ferma convinzione di sì Sono il cambiamento o non siamo niente A questo punto abbiamo più di quando abbiamo iniziato: governatori, sindaci e tanti leader esperti in tutto il Paese.

L’ex presidente argentino ha aggiunto: In questo nuovo ruolo, il partito continuerà a difendere il cambiamento, la libertà e la repubblica, come ha sempre fatto”. La dichiarazione indicava anche questo “Sotto la guida di Mauricio Macri, il partito ha svolto un ruolo decisivo nella politica argentina, facendo progressi significativi e affrontando sfide complesse con determinazione e resilienza”.

