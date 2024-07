La produzione alimentare a tavola › Cuba › Granma

La produzione alimentare comprende tutti i processi della società. È un problema che vive quotidianamente nelle nostre case e, ovviamente, più di una volta al giorno. Per questo motivo, questa visita si è ripetuta in più di 75 visite ai municipi del paese, realizzate quest’anno, dalla direzione del partito, guidata dal suo primo segretario, Miguel Díaz Canel Bermudez, e dal suo segretario organizzativo, Roberto Morales. Ojeda.

Data la sua importanza nella vita della popolazione e nella sicurezza del paese, “il sistema agricolo urbano, suburbano e familiare lavora in modo chiaro e armonico con i governi regionali e locali, le organizzazioni politiche e di massa, per aumentare la produzione sulla base della potenziale produttivo di ogni luogo”, ha dichiarato la dottoressa in Scienze Elizabeth Peña Torruelas, direttrice di questo programma, al quotidiano “Granma” al termine del 98° turno di servizio.

Si tratta di un programma che avvicina le produzioni alla loro destinazione e, quindi, ottimizza i processi che vanno dalla terra alla tavola di casa.

Secondo il suo direttore, Track 98, alla fine del primo semestre dell’anno in corso, è stato implementato sulla base di criteri di efficacia nel lavoro svolto, sia per quanto riguarda gli indicatori di produttività che per il completamento dei compiti in corso di attuazione. “In questo senso è stata effettuata una valutazione delle aree”, ha osservato Peña Torruelas.

Ha spiegato che per quanto riguarda l’impegno a raggiungere i 20 metri quadrati destinati alla produzione di verdure fresche e spezie pro capite, “ad oggi sono 18,35 metri quadrati con un tasso di impegno del 91,75%”.

Ha inoltre osservato che, grazie al lavoro congiunto e approfondito con le organizzazioni politiche e di massa (FMC e CDR), nella prima metà di quest’anno sono stati integrati 37.935 nuovi cortili e appezzamenti familiari, portando il totale nazionale a 1.233.140.