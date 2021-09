La produzione di auto elettriche Renault 5 potrebbe essere mostrata molto prima del previsto – Notizie – Auto ibride ed elettriche

Il Renault 5 elettrica Uno dei principali colpevoli del piacevole momento mediatico che sta attraversando l’azienda francese, perché è attraverso Luca de Meo (il nuovo CEO di Renault) Il marchio è riuscito a far rivivere l’auto che è diventata così popolare nel secolo scorso. Ora lo sappiamo Renault potrebbe fare offerte per un modello di produzione fino al 2022.

Tuttavia, nonostante ciò che credono molte altre teste, Il fatto che un modello di produzione possa essere introdotto il prossimo anno non significa che sarà lo stesso anno in cui l’elettricista francese scenderà finalmente in strada.

Ci sono due ragioni principali per cui Renault offrirà la versione di produzione dell’auto elettrica Renault dal 5 al 2022, non il 2023 o il 2024 come inizialmente previsto dal marchio. La prima è che appunto Nel prossimo anno, quando l’azienda festeggerà il suo cinquantesimo anniversario Dall’inizio della produzione della prima generazione di Renault 5, che sembra essere un motivo ideale per forzare la sua offerta.

Inoltre, al momento Renault ha già completato il design del modello di produzione I francesi sono piccoli elettricisti e non possono permettersi di perdere l’interesse che la loro auto elettrica sta attirando attualmente, quindi ritardare la presentazione del suo progetto definitivo non solo ha senso, ma potrebbe anche influenzare i numeri commerciali del modello.

La Renault 5 elettrica allo stand Renault di Monaco di Baviera, insieme alla nuova Mégane E-Tech Electric.

Per quanto riguarda il suo design, il capo del consorzio francese, Gilles Vidal, ha affermato in termini di stile, durante la conferenza di Monaco di Baviera, che il modello di produzione della La Renault 5 elettrica avrà il 95% di somiglianza con il prototipo che mostra queste linee.

Anche se sarà il prossimo anno quando lo vedremo nella sua forma finale, Potrebbe non essere fino al 2024e Come ha confermato ufficialmente la Renault, quando possiamo vedere la Renault 5 elettrica in sicurezza per le strade.

Renault ha già confermato che intende produrre 400,00 unità annue Dal suo iconico remake dell’interruttore, e che il suo prezzo iniziale oscillerà Tra 18.000 e 22.000 euroS. Se è più vicino a un livello che a un altro, non dipenderà dal marchio stesso, ma dal costo di produzione delle batterie per l’azienda quando raggiungono il mercato, che viene sollevato come un altro problema che può influire sulla sua data di arrivo, perché Renault potrebbe ritardare la sua produzione per renderla più accessibile.