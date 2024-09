La produzione di “Yellowstone” ha implementato procedure rigorose per evitare fughe di notizie sulla fine del personaggio di Kevin Costner

Il team di “Yellowstone” ha adottato rigide misure di sicurezza per proteggere lo script (Paramount Network)

Il team della serie Yellowstone ha condiviso i dettagli sull’ambiente di stretta sicurezza e segretezza che circonda la produzione dei prossimi episodi, il primo senza partecipazione Kevin Costner. In un nuovo sguardo dietro le quinte, gli attori hanno descritto come la trama è stata protetta dalle fughe di notizie.

“Riceviamo questi testi censurati. “Fondamentalmente tutto è cancellato tranne le tue righe”, ha spiegato. Jennifer Landonche interpreta Teeter. il capo Cristina Foros Ha aggiunto: “C’era molta sicurezza attorno alla sceneggiatura e alla narrazione“.

Inoltre, Voros ha sottolineato gli sforzi per mantenere segreto il modo in cui la serie gestirà la partenza di Costner. D’altra parte, Kelsey AsbellIl traduttore di Monica ha ammesso che “questa stagione è stata molto riservata”.

La partenza di Kevin Costner pone nuove sfide al team di produzione (Paramount+)

Questo livello di cautela è stato pianificato per mantenere i dettagli di come è stato scritto sotto chiave. Il personaggio di Costner, John Dutton, se ne va. Voros ha osservato che questo approccio presenta nuove sfide per il team: “È una grande testimonianza del coraggio del team, perché hai imparato a fare qualcosa in un certo modo per sette anni e all’improvviso ti trovi di fronte a una nuova serie di sfide provenienti da Proteggi la storia per il pubblico“.

La seconda metà della quinta stagione Yellowstone Uscirà il 10 novembre Rete fondamentale Negli Stati Uniti segna il ritorno della serie dopo un’assenza di 22 mesi.

La seconda metà della quinta stagione di “Yellowstone” sarà presentata in anteprima il 10 novembre negli Stati Uniti (Paramount Network)

Verrà trasmessa anche la prima puntata CBS. Due ore dopo la sua trasmissione originale. La decisione di mandare in onda la puntata sulla suddetta rete, che Portata molto maggiorePotrebbe esporre la serie a milioni di nuovi spettatori.

Quest’ultima strategia è coerente con il precedente successo del romanzo, che è diventato uno dei programmi più visti sulla televisione tradizionale.

La trasmissione seguirà su CBS tracciala serie più popolare della rete la scorsa stagione, beneficerà del vasto pubblico che genererà Doppio incontro della NFL previsto per quel pomeriggio.

La trasmissione su CBS potrebbe attirare milioni di nuovi spettatori (Paramount Network)

Nonostante l’assenza di Costner, il trailer suggerisce che la serie manterrà la sua intensità caratteristica.

“Quest’anno ci sono stati alcuni momenti divertenti sul set. Questo è il miglior posto di lavoro del mondo”, ha commentato. Cole HauserChi interpreta Rip.

Kelly ReillyBeth ha aggiunto nella serie: “Abbiamo girato e mi sento così grata. Ci sono molte risate sul nostro set”.

Il primo trailer suggerisce che l’eredità di John Dutton sarà uno dei temi principali del nuovo capitolo (Paramount Network)

Ma, Luca Grimes Casey Dutton ha alluso a momenti emozionanti, dicendo che la serie “mi ha fatto piangere”.

Una delle immagini presenti nel trailer mostra Beth triste, il che potrebbe indicare un risultato infelice per il personaggio di Costner.

Kevin Costner se n’è andato Yellowstone Confermato a giugno 2024Quando l’attore ha annunciato che non sarebbe tornato per la stagione 5B o per le puntate future.

“L’ho adorato così tanto, e so che anche tu lo fai”, ha detto Kevin Costner annunciando la sua partenza dalla serie. (Vianney Le Caer/Invisione/AP)

L’attore ha fatto riferimento ai suoi impegni per il suo progetto cinematografico Horizon: un’epopea americana Come motivo principale della sua partenza.

“L’ho amato così tanto e so che anche tu lo ami. “Volevo solo farti sapere che non tornerò”, ha spiegato in un video postato su Instagram.

Il primo trailer dei nuovi episodi, con la voce di Costner, suggerisce che l’eredità sarà un tema importante: “Se costruisci qualcosa di utile, qualcuno proverà a portartelo via.“.

La frase riassume il conflitto centrale della serie: la lotta per mantenere il controllo della fattoria della famiglia Dutton di fronte a varie minacce esterne.

La seconda parte della quinta stagione sarà presentata in anteprima il 10 novembre negli Stati Uniti, senza ancora una data fissata per l’America Latina. (Credito: Paramount Network)

Sebbene inizialmente fosse stato annunciato che questa sarebbe stata l’ultima puntata di YellowstoneRapporti recenti indicano che Paramount Network è in trattative con Kelly Reilly E Cole Hauser Per una potenziale sesta stagione.

Inoltre, è già stato dato il via libera per uno nuovo spin off Intitolato MadisonCampionato Michelle Pfeiffer E Matteo Fox. Questo si unirà all’universo in crescita di Yellowstoneche ha già dei prequel 1883: La storia di Yellowstone E 1923.