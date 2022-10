La promozione di PcComponentes di HalloWIN ci regala un gioco con l’acquisto del processore AMD Ryzen 7 in offerta: 260€ in meno

Quando si prepara un file pc da giocoquasi tutti si concentrano principalmente su di lui La scheda grafica da installare sul tuo nuovo dispositivo. però, Uguale o anche più importante è la CPUPerché senza una scheda grafica sufficiente, la nostra scheda grafica e il resto dei componenti del computer saranno limitati nelle loro prestazioni.



Processore AMD Ryzen 7 5800X (8C/16T, 36 MB di cache, fino a 4,7 GHz max)

Se quello che cerchiamo in un mago non ha limiti Schede come la RX 6800 XTOra possiamo trovare solo AMD Ryzen 7 5800X 299,90 € In PcComponentes e Amazon, invece di 560.09 che rappresenta PVP. Quindi possiamo Ricevilo con uno sconto di 260 euroe fissa il nuovo prezzo minimo storico nel commercio spagnolo.

Il AMD Ryzen 7 5800X È un processore ad alte prestazioni che ci darà una grande esperienza, Entrambi sono nei giochi Come in ogni altro compito che intraprendiamo. Grazie 8 core e 16 thread con una velocità di clock di base di 3,8 GHzEspandibile fino a 4,7 GHz, faremo volare il nostro PC ogni giorno.

Questo modello è conforme a PCIe 4.0, quindi possiamo trarne il massimo. Nuovi SSD NVMe M.2 che utilizzano questa tecnologia. Inoltre, è progettato per funzionare con RAM DDR4, con una frequenza di clock massima di 3200MHz. Infine, va notato che questo modello Non ha un dissipatore di calore di serie.quindi dovremo acquistarne uno da soli per mantenere le temperature del dispositivo.

