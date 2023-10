La raffineria di zucchero Domino di PAU riapre come il nuovo spazio di lavoro di Brooklyn

Gli edifici per uffici Domino’s Ten Grand e The Refinery a Domino. Immagine © Max Toohey

Two Trees Management ha annunciato la riapertura ufficiale di The Refinery at Domino Sugar, uno degli edifici più iconici di Brooklyn trasformato in uno spazio di lavoro all’avanguardia. Progettare un progetto di riutilizzo adattivo guidato Pratica dell’architettura e dell’urbanistica (PAU) nel 2017 con l’obiettivo di reinventare il monumento e trasformarlo in un punto di connessione tra il quartiere esistente e la costa bonificata. L’edificio comprende ora 15 piani di uffici, circa 460.000 piedi quadrati, completi di spazi commerciali, spazi di lavoro comunitari, un club privato e spazi per eventi.

+15

La raffineria sotto il sole pomeridiano. Immagine © Max Toohey

Nell’ambito della strategia di ristrutturazione, PAU ha incorporato un nuovo edificio in vetro nella facciata in mattoni, mantenendo uno spazio di 12 piedi tra i due edifici. Ciò consente altezze del pavimento uniformi garantendo al tempo stesso adeguati livelli di illuminazione e accesso agli spazi esterni per tutti i futuri utenti. Lo spazio di 12 piedi tra la cortina di vetro e l’esterno dell’edificio è abitato da un vasto ecosistema con piante autoctone, a dimostrazione di un modello di progettazione di uffici biofili. Il giardino verticale è stato progettato da uno studio di architettura del paesaggio Operazioni sul campomentre gli interni dell’edificio sono stati creati dall’interior designer Bonetti/Kozerski e dall’architetto esecutivo dencityworks.

Fattorie tra la nuova e la vecchia facciata della Refinería. Immagine © Max Toohey

Angolo ufficio. Immagine © Max Toohey

Il progetto di riutilizzo adattivo incorpora porzioni di edifici storici, tra cui il camino di 214 piedi dell’ex Havemeyer Building. La sala macchine per la produzione dello zucchero all’interno dell’edificio è stata riutilizzata e collocata in tutto il Domino Park come cimeli storici. È inclusa anche una replica ad alta efficienza energetica dell’iconica insegna al neon “Domino Sugar” per fare riferimento all’immagine originale della pianta. Il progetto mira anche a diventare uno degli edifici più responsabili dal punto di vista ambientale di New York. È dotato di apparecchiature completamente elettriche e di uno speciale sistema di riutilizzo dell’acqua che devia l’acqua inquinata dagli scarichi cittadini, riducendo così la pressione sulle infrastrutture della città.

La trasformazione della raffineria ha comportato tre grandi fasi progettuali: l’inserimento di un edificio contemporaneo nel guscio della storica struttura a macchina che un tempo lo ospitava, la creazione di una cupola di vetro che rende omaggio allo stile dei nativi americani dell’arco a tutto sesto, e l’apertura del terreno piano sul fronte dell’edificio. Il parco e il circostante quartiere di Williamsburg. Questo approccio ha creato un punto di riferimento distintivo per il 21° secolo, offrendo agli utenti luce naturale, vegetazione lussureggiante, viste sull’acqua e un dialogo contemporaneo con la storia che manca alla maggior parte dei nuovi progetti commerciali.

– Vishan Chakrabarti, Fondatore e Direttore Creativo, PAU

Vista laterale del lato sud della raffineria di Domino. Immagine © Max Toohey

Dietro il sito di 11 acri della Domino Sugar Factory ci sono 325 Kent, One Domino Square, The Refinery at Domino, Domino Park, One SouthFirst e Ten Grand Front Manhattan. Immagine © Max Toohey

Costruito nel 1884, l’impianto di raffinazione dello zucchero Domino era un tempo il più grande produttore di zucchero al mondo. Ha chiuso i battenti nel 2004 dopo 12 anni di attività, spingendo la New York Landmarks Preservation Commission a nominare la Potting, Potting and Finishing House della raffineria un punto di riferimento nel 2007. Da allora, ha iniziato un lungo processo di trasformazione, che ha incluso il piano generale per Domino’s Park a Williamsburg, Brooklyn, e l’edificio riprogettato della Domino Sugar Refinery di PAU. In una recente intervista, Vishan Chakrabarti del PAU ha discusso i piani di rigenerazione confrontando i problemi urgenti con gli ambienti urbani.