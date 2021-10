La ragazza con il palloncino, l’atto innocente di autodistruzione di Bansky che è diventato milionario

L’idea è tanto semplice quanto tenera. Ragazza che cerca (o spara) un palloncino rosso a forma di cuore. È stato anche trasformato in uno stencil, in senso stretto, chiamato lavoro la ragazza con il palloncino– Raggiunto i limiti della fama allo stesso livello di altri dipinti famosi come persistenza della memoria NS Gioconda. Ma l’autore non è né Dalì né Da Vinci, ma il britannico Banksy.

Questo perché nel 2018 una versione incorniciata della foto si è autodistrutta. Sì, come l’ho letto. È successo che dopo aver venduto per $ 1,4 milioni tre anni fa, è apparso un distruggidocumenti nascosto che Banksy aveva installato nella cornice e, come Saturno che divora i suoi figli, ha proceduto a distruggere il dipinto. I soldi erano letteralmente spariti.

Ma l’esperimento non è andato come voleva l’artista e il taglio ha fatto solo una parte del lavoro, lasciando metà della tela appesa al telaio a strisce.

Oggi, il dipinto è apparso di nuovo nelle notizie, da allora secondo l’Agence France-Presse, in una nuova asta la ragazza con il palloncino Fatture del valore di 18,5 milioni di sterline ($ 25,4 milioni, circa 20.617.500.000 pesos cileni) in un’altra asta.

L’artista, conosciuto solo come Bansky e che non ha mai confermato la sua piena identità, ha iniziato la sua carriera come pittore murale, dipingendo edifici a Bristol, in Inghilterra, come Diego Rivera, e diventando uno degli artisti più famosi al mondo.

Nella sua arte, combina immagini offensive e spesso satiriche. Ad esempio, includono due poliziotti che si baciano, polizia antisommossa armata con faccine sorridenti gialle e persino uno scimpanzé triste con un cartello che dice: “Ridi ora, ma un giorno saremo noi al comando”.

Baciare Coopers, De Bansky.

In effetti, le sue opere sono state vendute in numeri astronomici. Nel marzo 2021, un murale di Banksy in onore degli operatori sanitari britannici, dipinto per la prima volta su un muro di un ospedale, è stato venduto per 16,8 milioni di sterline (23,2 milioni di dollari, o circa 18.968.100.000 pesos).

Originariamente, la ragazza con il palloncino È stato originariamente dipinto su un muro nell’East London, come uno stencil, ed è stato costantemente riprodotto, diventando uno dei ritratti più famosi del suo autore.