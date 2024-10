La RB21 della Red Bull sarà una “evoluzione” visti i suoi attuali limiti

La Red Bull sta sviluppando la sua attuale vettura RB20 per il 2025, poiché prevede investimenti in… Non vale la pena rinnovare completamente l’auto Per vari motivi.

Con la squadra di Milton Keynes impegnata in una dura battaglia per il titolo contro la McLaren, sanno che se faranno un buon percorso quest’inverno, potrebbero rischiare un 2025 ancora più difficile.

Tuttavia, la combinazione di limitazioni dei costi e la necessità di intensificare gli sforzi per spremere quanto più possibile Regolamenti 2026Quando Toro Rosso Inoltre, l’azienda lancerà un proprio propulsore, cosa che l’ha portata a evitare un cambiamento radicale.

guida del gruppo, Cristiano HornerHa parlato di come la squadra austriaca affronta le diverse sfide che deve affrontare ora, e che affronterà l’anno prossimo e nel 2026: “In questo settore, fai sempre il giocoliere e devi mettere un piede davanti all’altro”.

“Non è possibile pianificare troppo in anticipo. Il lungo termine in Formula 1 è di circa due mesi e mezzo e ciò che impariamo quest’anno sarà rilevante per il prossimo anno.”

“Quindi l’auto del prossimo anno sarà un’evoluzione di quella di quest’anno. Voglio dire, ci sono molti componenti dell’auto dell’anno scorso che sono stati riportati a quest’anno, perché con il modo in cui funziona il limite di costo, a meno che non ci sia un miglioramento significativo ritmo”, ha aggiunto. senza senso [cambiar]”, Ha detto.

Ti interesserà:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Simon Galloway/Motorsport Images

Red Bull Challenge con il suo nuovo motore di Formula 1

La decisione della Red Bull di non sovraccaricarsi di modifiche alla vettura del prossimo anno arriva mentre si prepara a lanciare il suo primo motore di Formula 1 a partire dal 2026.

Il team ha investito molto denaro e ha lavorato nella sua nuova divisione, conosciuta come Red Bull Powertrains, una divisione che gli austriaci credono porterà loro dei benefici nonostante gli enormi costi che ha causato.

Christian Horner ha aggiunto: “È la sfida più grande che abbiamo mai affrontato”. “Abbiamo creato una nuova società, dato lavoro a 600 persone, costruito una fabbrica, avviato l’operazione e riunito un gruppo di persone per lavorare all’interno della cultura Red Bull, che ha avuto molto successo in termini di struttura.”

“Naturalmente molti di loro provenivano da altri team e piloti di Formula 1, ed è un compito molto complesso riunire 600 persone e implementare tutte le operazioni, la catena di fornitura e tutto il necessario per lavorare per due team contemporaneamente dal 2026. “

“Abbiamo anche il vantaggio di avere un ottimo partner; Ford Motor CompanyE questa relazione funziona davvero bene. “Ma inevitabilmente, penso che soffriremo nel breve termine, ma chiaramente vediamo un vantaggio a lungo termine nell’avere tutto sotto lo stesso tetto”.

“Abbiamo già visto il vantaggio e la differenza di avere ingegneri del telaio e del motore praticamente fianco a fianco quando abbiamo iniziato a integrare il motore 2026 nell’auto del 2026”, ha spiegato.

Relativo a:

Motori Red Bull Ford Fotografia: pool di contenuti Red Bull

Addetto alla galleria del vento per la Red Bull F1

Come ha spiegato la Red Bull sui fattori che hanno ostacolato il progresso della sua attuale vettura RB20, è proprio così Problemi di correlazione con la galleria del vento.

Il team continua a operare nello stesso impianto di Bedford che ha utilizzato da quando è entrato in Formula 1 nel 2005. Sebbene abbiano iniziato a lavorare in una struttura all’avanguardia a Milton Keynes, è improbabile che sia operativa prima del 2026.

Horner ha insistito sul fatto che la Red Bull è sempre stata consapevole che, sebbene avesse migliorato Bedford nel corso degli anni, non era tecnicamente avanzata come altre strutture più moderne.

“Abbiamo sempre conosciuto i limiti della nostra galleria del vento”, ha affermato. “Ma penso che ora che stiamo iniziando a migliorare l’aerodinamica di queste vetture e stiamo lavorando con margini molto ristretti, i limiti si stanno mostrando”.

Horner ha spiegato L’investimento in una nuova galleria del vento è stato possibile solo quando è stata abbandonata l’idea di impedire alle squadre di utilizzare questo tipo di strutture..

“C’è stato un tempo in cui le gallerie del vento sarebbero state vietate”, ha detto. “Si è discusso se questo sia il caso e se i CFD lo sostituiranno o meno.”

“Adriano [Newey] Non ha insistito per costruire un nuovo tunnel finché la questione non fosse stata chiarita. “Ma arrivò un punto in cui l’Aston Martin volle costruire un nuovo tunnel e la FIA cambiò posizione.”

“Quindi la domanda era: guarda, dobbiamo farlo, e dobbiamo farlo ora, perché le regole dicono che il tunnel che abbiamo adesso, entro il limite di costo stabilito, è piuttosto inefficiente”.

Alla domanda su cosa fossero Le sfide che la Red Bull deve affrontare nel Bedford TunnelHorner ha detto: “Abbiamo una galleria del vento di 60 anni. È una reliquia della Guerra Fredda.”

“È stato abbastanza buono per costruire delle ottime auto per noi nel corso degli anni,” ha concluso “Ma ha i suoi limiti. Sotto i cinque gradi non possiamo usarlo. Sopra i 25 gradi diventa molto instabile.”