La reazione di Fabi Cantelo nel guardarla dalla serie Vito Pays con Mika Riera

Vito Bayes E Fabiana Cantelo loro hanno vissuto Una meravigliosa e lunga storia d’amore di sei anni Ai suoi esordi sulla scena musicale, negli anni ’80, questa è stata la vena del cantante amore dopo amoreche è stato recentemente rilasciato da Netflix, descrive quasi perfettamente questa relazione. E sebbene all’inizio ci fosse confusione con alcune espressioni di Fabi sul suo ruolo nella biografia di Vito, si è subito presa la briga di chiarire cosa pensava veramente.

In un primo momento, Fabi ha registrato un video in cui diceva: “Si confondono continuamente e ci sono molte cose che non lo sono, ma non darò i miei commenti perché è tutto molto potente”.“Niente dura per sempre”, ha ammonito l’interprete, anche se non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulla considerazione che ha avuto per la biografia in cui mostrano anche come sono stati i suoi inizi nella musica. Charlie Garcia.

Ma dopo questa confusione, la cantante è uscita per spiegare la sua opinione sul suo personaggio nella serie. Cerere, non sono arrabbiato., ha iniziato dicendo che la cantante si è strofinata un filtro per fard sulle guance. Poi scoppiò a ridere. “Oh mio Dio, tutto è stato frainteso”, ha spiegato. “Che bel sole, che bella giornata, com’è bello tutto” Ha aggiunto: “A volte il mio tono è un po’ strano, ma sono molto contento di tutto, ragazzi. Con la mia vita, con la mia igiene di dieci anni e cinque mesi, con Fito, con la serie Fito. Alla fine, questa è la vita. Devi stare attento a quello che dici. Per chiudere, manda un bacio alla telecamera e annota: “Pace e amore, vecchio.”

In questa occasione, insieme a Mika RieraÈ l’attrice che interpreta il suo ruolo nella serie Vito, si è incontrata per vedere insieme alcune scene. Quando sullo schermo si sono viste le immagini degli attori che interpretavano Vito e Fabi, Cantelo si è messo a ridere e si è commosso allo stesso tempo. “Sento che siamo uguali.”, riassunto. “Sono tutte sciocchezze”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda Mika Rira, ha detto con entusiasmo: “Ancora non mi rendevo conto che stesse accadendo”. Mentre Fabiana ha spiegato: “Quello che voglio dire alle persone è che è la prima volta che le vedo, La reazione è completamente realeCosì in una delle scene in cui i personaggi si incontrano, l’interprete di Fabi ti regala la musica.

Cantelo, ridendo, si stava divertendo a vedersi in quella situazione, e mentre lo ricordava, spiegò: “Tratto la mia famiglia come te, ed è per questo che viene da te, perché sei intimo”. Successivamente, è stato detto che si sono visti per la prima volta in un ufficio greenbank. “Ho aperto la porta e c’era un essere con i capelli lunghi e ho pensato, ‘Uh,’ Era una specie di cotta, molto platonica, ho sempre parlato con Vito che lo conosco da un’altra vita e che ne so?confermato.

Subito dopo, Mika racconta di aver avuto due incontri di sei ore con Fabi. “Le ho chiesto di tutto e lei mi ha risposto di tutto. In effetti, quello che desideravo di più era che tu potessi vederti a un certo punto “, ha detto, guardandola negli occhi. “Bene, ben fatto! Che follia, talpa, muoio con un neo”Fabi è limitata dall’incarnazione del suo altro sé. Ha continuato: “Sono commosso perché Andy (che interpreta Charlie Garcia) è lo stesso”.

Quando è stata vista una scena d’amore tra di loro, il compositore lo ha ammesso “A quel tempo, mi piacevano gli spadaccini magri con il naso lungo e i capelli lunghi e ricci.”riferendosi al suo ex partner. Ha anche affermato: “Grazie a questo ragazzo, Vito Paez, è considerato più morbido perché ero pazzo, Era il mio filo di terra“.

In una delle parti più divertenti, Fabi ha detto che Vito voleva che lei cucinasse per lui. “Che poveraccio,” disse ridendo. Ricorda anche i momenti di divertimento notturno nelle piste da bowling. “Questo era il Marocco. Andavo sempre alla festa, ero molto estroverso, più estroverso di lui. Si è preso cura di me”. Era più normale! Restiamo come una famiglia, vedi? Come diciamo sempre”.

Non sono mancate le scene di combattimento e Fabi, guardandole, ha ammesso: “Che impressione! Le dinamiche erano così… Era notte, taxi. Ero una ragazza piena e Vito era un ragazzo serio.E ho fatto musica e ho lavorato sodo. Non so cosa stavo cercando. Cercavo divertimento ma non ha funzionato ed è per questo che ho pianto”.

Prima di finire, Mika ammette di essere sempre stata riservata. “Sei uguale”, mi dicevano tutti, e Fabiana gli ha dato il merito, “Sei uguale”, le disse guardandola bene, “saremo amici”.

