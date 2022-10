La reazione di Harry Styles all’essere stato colpito all’inguine sul palco: ‘Liberiamoci di lui’ | la grande esplosione

O è diventato di moda lanciare cose sul palco ad artisti che hanno la sfortuna di picchiarli e spaventarli bene, oppure l’occasione vuole essere proprio nel momento in cui qualcuno sta sempre registrando. nel caso se Harry Stiles Entrambi i casi sembrano essersi verificati per un momento tanto virale quanto doloroso.

L’ex One Direction stava tenendo un concerto a Chicago ed era in un momento di conversazione con i suoi fan godendosi la vicinanza che non era stato in grado di fare negli ultimi due anni a causa della pandemia globale. Tuttavia, qualcosa ha incrociato la sua strada.

La bottiglia nello specifico, il che rende ancora più difficile capire che qualcuno volesse regalare a Harry Styles una bottiglia di plastica vuota. Nel suo rilascio, ciò che ha effettivamente ottenuto è stato colpire l’artista all’inguine.

Dopo solo due secondi dall’impatto, il musicista ha già sentito il colpo in un’area così sensibile. La voce del pubblico indicava anche l’area in cui era caduta la bottiglia. Pochi hanno capito la benedizione di lanciare una cosa del genere a un musicista.

Harry Styles dello United Center di Chicago (Illinois, USA) ha reagito in modo istantaneo, elegante e divertente ai suoi seguaci: “Oh… è stato un peccato. Bene, liberiamocene”. Il solista sa che il modo migliore per attutire un colpo come questo è scuotere l’area e alzare la temperatura della stanza per la coincidenza che lo ha tirato su di morale.

Altre cose lanciate ad Harry Styles

Questa non è la prima volta che succede qualcosa sul palco per Harry Styles. Mentre il film Love on Tour stava attraversando New York, un seguace del cantante che era tra il pubblico voleva attirare l’attenzione di Harry Styles e invece di creare uno striscione appariscente, Ho deciso di lanciargli due pezzi di pollo. Un atto curioso che non è passato inosservato al britannico, che l’ha preso con senso dell’umorismo: “Prima di tutto, questo è freddo, e penso che sia molto vecchio”.

Come abbiamo detto, speriamo che questa non diventi una moda e Come ha detto Rosalia quando qualcuno le ha stampato in faccia un mazzo di fioriSe qualcuno ha un bisogno urgente di comunicare qualcosa all’artista, gettalo dall’altra parte del palco.

Love on Tour continua e il tour mondiale della Gran Bretagna attraverserà la Spagna. Sarà il 12 luglio 2023 a Barcellona, ​​​​all’Estadi Olímpic Lluís Company e il 14 luglio a Madrid per suonare nel New Mad Cool Space. Inoltre, LOS40 sarà la trasmissione ufficiale di questi spettacoli.