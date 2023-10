La reazione di Mauro Icardi quando ha saputo della cena condivisa da Wanda Nara ed El Ganti

Le foto del weekend a Buenos Aires, Mauro Icardi (Instagram)

pochi giorni fa, Wanda Nara E’ arrivato in Argentina da Roma, dove si stava allenando per la partecipazione alla versione italiana del torneo Ballando con le stelle. Ha spiegato i motivi del suo viaggio: oltre alla visita a suo figlio ValentinoChe è rimasta nel Paese per giocare nelle giovanili del River Plate e per continuare le cure mediche iniziate prima di partire per Istanbul con il marito. Mauro IcardiE gli altri suoi quattro figli Costantino E BenedettoIl suo rapporto con Maxi Lopez Proprio come il maggiore, il Francesca E Isabella, Con il suo attuale compagno voleva iniziare la carriera di cantante.

Da quanto si sapeva, l’imprenditrice ed ex conduttrice di Capomastro Avrebbe potuto essere messo nelle mani Fratello Maxiattore Lam cantavaPer la sua uscita musicale. Per questo motivo avrebbe incontrato lui e il cantante cumbia 420, che nelle ultime ore ha mostrato in anteprima il brano “Se Hace la Bella” in cui si vede solo Wanda ballare.

La verità è che dopo Elián Valenzuela – come il vero nome dell’artista – ha messo fine alle speculazioni e ha confermato in un’intervista di aver avuto una relazione sentimentale con Nara durante la crisi con Icardi, dato che il giocatore turco del Galatasaray ha deciso di fare un breve viaggio a Buenos Aires per accompagnare la moglie. Le foto di entrambi possono essere viste nell’edizione di giovedì scorso Visualizza partnerattraverso ElTrece, dove si è occupata di smentire le voci di una nuova rottura.

Tuttavia, una volta che Mauro ha rimesso piede in terra turca, Wanda è andata a cena in un ristorante con El-Ganti, condividendo con lui un dopocena durato fino alle 2 di notte. Come se non bastasse, dicono testimoni oculari. Dall’incontro che si vedrà lunedì al corso che stanno conducendo Adrian Pallare E Rodrigo LucicDicono che ci siano stati dei baci. E che dopo questo appuntamento in cui hanno mangiato sushi con gli amici, sono partiti insieme per la festa di Brisch.

Mauro Icardi ha raccontato su Instagram il suo weekend a Buenos Aires

L’informazione è stata fornita esclusivamente dal giornalista Mariana BreMembro del comitato di sessione. Pochi minuti dopo, Icardi ha deciso di pubblicare sul suo account Instagram una serie di foto con uno scatto del fine settimana trascorso con Wanda. “Settimana casuale a Buenos Aires. Esami medici. Ripresa e registrazione di un videoclip di 15 ore. Palestra a casa. Rilassati con il tuo collega e le bollette. Ecc ecc ecc ecc…“, ha scritto con un’emoji con la faccia con gli occhi a cuore e un ventaglio di fuoco, insieme a una serie di foto. Ma il post non le è piaciuto e non lo ha commentato.

Tre ore dopo, è stata Wanda a postare una serie di foto in mutande. “Io vivo per la luna e tu vivi per il sole”“, ha scritto l’imprenditrice. Il post, che non ha ricevuto alcuna reazione da parte del calciatore, ha ricevuto un rapido mi piace da L-Gante.

Il post Instagram di Wanda Nara che è piaciuto a L-Gante

“Erano insieme in un ristorante a Canning, sono arrivati ​​insieme e c’era un tavolo dove c’erano diverse persone. I due non erano soli, ma sono arrivati ​​in macchina dalla L-Gante”, ha confermato Berry parlando della recente partenza del musicista e autista. Ha aggiunto: “C’era anche il camion di Wanda, ma non era lei a guidarlo, era guidato da uno degli amici di L-Ganti”.

La giornalista ha inoltre spiegato che Nara non ha espresso alcuna riserva nei suoi rapporti con il musicista. “Sono partiti insieme alle 2:30 con la sua macchina per andare alla festa di Brisch. C’erano baci. Erano così teneri, si baciavano tutta la notte. I baci erano davanti a tutti. “Erano molto aperti, senza problemi a scattare foto.”