La Red Bull cancella la sua livrea speciale per Singapore a causa del peso!

Di fronte a grandi mali…strane cure. La Red Bull si trova in una situazione difficile e, come in Formula 1, ogni dettaglio conta, ha deciso di non attenersi al proprio programma e di non sottoporre a Singapore GB Questo fine settimana o il prossimo GP degli Stati Uniti Ottobre.

Dopo che nel 2023 la Red Bull ha indossato una livrea speciale disegnata dai fan in tre gare negli Stati Uniti (Miami, Austin e Las Vegas), quest’anno ha collaborato con REBL CUSTMS per creare una competizione e selezionare la livrea per altre tre gare: Silverstone, Singapore e ancora una volta Austin. Per ora, però, la vettura utilizzata a Silverstone lo scorso luglio sarà l’unica, perché nel tentativo di non appesantire una vettura non nelle migliori condizioni, hanno cambiato i piani. Motorsport.com ha appreso che questa decorazione significa un aumento di 1 kg, che equivale a tre millesimi al giro (0,003 secondi).

Martedì, appena due giorni prima che l’auto venisse vista sul circuito di Marina Bay Street a Singapore, hanno inviato una dichiarazione a tutti i partecipanti alla competizione informandoli della decisione che era stata presa. La lettera recita quanto segue: “Sfortunatamente, quando siamo arrivati ​​alla fase di test di come alcuni dei progetti REBL CUSTMS apparirebbero nella vita reale, sulla RB20, abbiamo scoperto che la vernice utilizzata per creare queste strutture personalizzate che dominano l’intero veicolo , ha aggiunto un peso inaspettato e non necessario alla carrozzeria della RB20, come sicuramente puoi immaginare, qualsiasi peso aggiuntivo è dannoso per le prestazioni e il team continua a dare la priorità a rendere questa vettura il più competitiva possibile per il resto della stagione 2024 Premio USA Racing.

Questo cambio di programma evidenzia il momento difficile per la Red Bull, che ha perso la leadership del Campionato Costruttori a favore della McLaren F1 ed è arrivata a Singapore con 20 punti di vantaggio.

La questione della verniciatura è stata argomento di discussione negli ultimi anni, quando molti team, di fronte alla difficoltà di rispettare un peso minimo, hanno deciso di lasciare parti della vettura non verniciate, in nero carbone, per risparmiare peso. La Red Bull, però, in genere non se ne rendeva conto, ma di fronte alla necessità di reagire e conquistare almeno il titolo piloti con Max Verstappen (ha 59 punti di vantaggio su Lando Norris), è stata costretta ad annullare il programma.

Come rivelato Motorsport.com All’inizio di quest’anno, ci sono stati colloqui tra i capi della serie sul tentativo di ridurre parte del nero in eccesso che è diventato comune su tutte le auto sulla griglia.

Responsabile degli affari della sede unica presso la FIA, Nicola TombazisHa detto: “Uno dei problemi è che le auto hanno molto carbonio non verniciato, ovviamente a causa del peso della vernice, quindi le auto hanno molto nero. Tutti i team hanno anche lavorato molto per cambiare il tipo di vernice.” I rivestimenti, infatti, oggi sono per la maggior parte film molto sottili, per contenere il peso il più basso possibile.

L’unica buona notizia per il tifoso il cui progetto ha vinto il concorso è che questo fine settimana ritorna la Formula 1 Academy, che gareggerà a Singapore parallelamente alla Formula 1, e lì verrà utilizzata: “Mentre la Red Bull sta dedicando tutte le sue risorse al Pista di Formula 1, l’auto del programma Pepe Jeans può essere avvolta in vinile dalla Red Bull Racing Academy [y no pintarlo]quindi non presenta problemi di prestazioni simili. “Siamo quindi lieti che l’auto dell’Accademia di Formula 1 Hamda Al Qubaisi porti il ​​design vincitore a Singapore”.

Inoltre, la Red Bull conferma che stanno lavorando su “interessanti piani alternativi” per il design specifico di Austin, quindi non è ancora escluso che vedremo una livrea diversa al Gran Premio degli Stati Uniti del mese prossimo.