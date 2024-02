La regata OptiGetxo è determinata dai risultati del primo giorno a causa della mancanza di vento nel secondo giorno

La regata OptiGetxo ha nominato i suoi vincitori dopo i test condotti sabato nelle acque esterne dell'Abra. Quelle previste per domenica non si sono potute svolgere a causa… Assenza di vento, con il mare come piatto nel campo di regata. Il ponte del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club è ancora una volta popolato da velisti provenienti da diversi club baschi e da piccole imbarcazioni della classe Optimist. In questa occasione tornarono sulla Terra senza riuscire a completare alcun percorso.

Dopo i tre metodi registrati il ​​primo giorno, Nicolas Bastard, velista del club organizzatore, ha battuto il suo più grande rivale: Iñigo Jurigui, dell'Hondarribia Maritime Club. Erano entrambi a cinque punti, ma Bastard ha conquistato i primi due posti nella giornata di apertura e si è assicurato la vittoria. Thomas Jauregui, anche lui di Hondarribia, si è qualificato terzo. Nella categoria under 13 ha vinto Andrea Perioto, della RCMA-RSC, secondo il suo collega Andrea Criado e terza Markelle Garcia, di San Sebastian.

Tra gli under 11, Mikel Martinez, dell'Hondarribia Yacht Club, è rimasto al comando, seguito da Alba Lorenzo di Alava al secondo posto e Diego Jauregui dell'Hondarribia al terzo posto.

Quasi un centinaio di giovani promettenti giocatori di vela baschi del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, Club Náutico de Hondarribia, Real Club Náutico de San Sebastián, Club Náutico de Vitoria, Club Náutico de Álava e Club Náutico de Álava hanno partecipato a questo torneo è del Bakia Club. La flotta salpò il secondo giorno con un vento da sud che si alzò rapidamente. Aspetta a nord-ovest. Chi non è mai entrato nel tempo limite per fare almeno un giro. Quindi hanno vinto i Sailors che erano in testa sabato.

La Regata OptiGetxo è organizzata dal Royal Naval Club del Club Sportivo Abra-Real e dalla Scuola di Vela José Luis de Ugarte, in collaborazione con le Federazioni di Vela di Vizcaya e Basca, il Comune di Getxo e il Consiglio Provinciale di Bizkaia.