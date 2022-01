La regina e il mare è ora disponibile, insieme a un fantastico trailer animato

cellule morteMotion Twin, in attività, è con noi ormai da diversi anni e ancora oggi continua a ricevere contenuti sotto forma di aggiornamenti ed espansioni, il che non fa altro che rendere eccezionale il grande nome del titolo. E oggi ve lo raccontiamo Il nuovo DLC Dead Cells: The Queen and the Sea è ora disponibile, insieme a un fantastico trailer animato.

Il trailer animato può essere visto sul canale YouTube ufficiale di moto gemello, dove possiamo goderci un minuto pieno di azione e follia, tipico di altri trailer del titolo. Questo DLC ci introduce a due nuovi biomi, un nuovo boss finale e nove armi completamente nuove., che porterà più varietà al gameplay dell’azione moto gemello.

Con questo DLC si è conclusa la “trilogia” di espansioni che lo studio aveva in mente per Dead Cells.. Chissà se continueranno a sviluppare più espansioni per allungare la vita del titolo, ma ora dobbiamo entrare in questi due nuovi biomi e affrontare un nuovo nemico, per poter fuggire dall’isola maledetta in cui ci troviamo.