La regina Elisabetta II inizia ufficialmente la sua prima vacanza a Balmoral senza Filippo da Edimburgo | persone

Questa non è la prima estate, ma è la prima estate trascorsa da soli. Come ogni anno, anche senza che l’epidemia lo abbia impedito, la regina Elisabetta II è già al Castello di Balmoral, sua residenza estiva, per trascorrere le sue prime vacanze senza il Duca di Edimburgo, È morto il 9 aprile. La regina ha iniziato il suo soggiorno nelle Highlands scozzesi partecipando alla festa ufficiale di benvenuto, che è stata annullata nel 2020 a causa del coronavirus e si è tenuta di nuovo lunedì.

maggiori informazioni

Questa è la prima estate che la 95enne va a Balmoral senza il marito, il Duca di Edimburgo, morto all’età di 99 anni la scorsa primavera e che aveva un debole per il luogo in cui la coppia trascorse parte della loro luna di miele nel 1947 come Philip era solito preparare i Barbecue intrattenere gli ospiti come faceva con Tony Blair. L’ex primo ministro ha poi ammesso che Elisabetta II era responsabile del lavaggio dei piatti dopo quella sera. Sebbene la sua presenza sia comune, resta la domanda se la regina sarà vista con il duca e la duchessa di Cambridge, il che sembra molto probabile, dal momento che il principe William e Kate Middleton non hanno nemmeno smesso di venire. L’anno scorso di conseguenza. Corona virus. Ma ciò nonostante, hanno praticamente escluso una visita dei duchi di Sussex – che hanno smesso di frequentare due anni fa – se una potenziale visita genera aspettative, è Sarah Ferguson. Secondo il Daily MailLa duchessa di York ha ricevuto un invito dal re per incontrare il suo ex marito, il principe Andrea, che è ancora in giro Isolati dalla vita pubblica Dopo essere stato associato al pedofilo Jeffrey Epstein. Ferguson era stata invitata anche in precedenti occasioni, ma secondo il quotidiano britannico si sarebbe presentata solo per pochi giorni, fino all’arrivo di Filippo da Edimburgo, con il quale non mantenne buoni rapporti. Nello specifico, i duchi di York erano a Balmoral nel 1992, dopo aver annunciato la sua separazione dal principe Andrea, sono emerse alcune sue foto con l’uomo d’affari John Bryan e si è trasferita in giro per il mondo.

Durante la cerimonia, il re si riunisce con il caporale Cruachan IV, la mascotte del Royal Regiment of Scotland. Jane Barlow/Getty Images

Il solenne arrivo della regina fu celebrato con un piccolo atto alle porte del castello, dove fu rivista da una guardia d’onore, composta dalla Balaclava Company e dal Royal Regiment of Scotland, una squadra di fanteria per la quale fu onorata. Il suo vestito indossa una spilla con le insegne del suo colonnello generale. Oltre ai momenti più solenni, la celebrazione ha lasciato il posto ad altri eventi più rilassati come la riunione del Re con il Caporale Crochan IV, la mascotte del reggimento famosa per i suoi momenti giocosi in passato. Come quando ha provato a mangiare un mazzo di fiori durante una festa di ritorno a casa nel 2017. Nel febbraio 2018, il pony ha anche morso le dita del principe Harry mentre visitava il castello di Edimburgo con l’allora fidanzata Meghan Markle.

Da quando è arrivata a Balmoral il 23, la regina Elisabetta alloggia al Craigowan Lodge, una proprietà vicino al castello con sette stanze, dove è consuetudine soggiornare, come in questo caso, nei primi giorni della sua vacanza, in attesa del turista le visite si fermavano e tutto era pronto per il suo arrivo al castello, dove si era recato l’anno scorso, in uno scenario ancora più ambiguo riguardo a una pandemia. A differenza di altre residenze reali, Balmoral è di proprietà della regina piuttosto che dello stato, ed è diventata una meta di vacanza per la monarchia inglese durante i regni di Vittoria I e del principe Alberto. Da allora è stata teatro di innumerevoli momenti storici e importanti nella vita della famiglia reale. Lì, per esempio, 24 anni fa gli fu detto, compresi i suoi figli, Diana Wells muore In un incidente stradale il 31 agosto 1997.