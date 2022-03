La regina Elisabetta II riappare nove giorni dopo il test per il virus Corona

Notizie correlate

Nove giorni dopo che la casa reale britannica ha confermato di aver contratto il virus Corona, è apparso Regina Isabella II (95 anni) riapparire. monarca tornare al lavoro Questo martedì 1 marzo per adempiere ad alcuni ipotetici impegni del Castello di Windsor.

Come riportato dalla Corona attraverso i social network, Elisabetta II ha ricevuto Sua Eccellenza il Sig. Carles Jordana Madero, Ambasciatore di Andorra. Come Sua Eccellenza il Sig. Kadila Younes Hamidi, L’ambasciatore del Ciad. Entrambi erano a Buckingham Palace, mentre venivano curati in linea a Sua Maestà.

nonostante È stato visto solo sullo schermoLa regina si è mostrata bella indossando lo stile verde che ha completato con una collana di perle.

Oggi, la Regina ha accolto la folla con i nuovi ambasciatori tramite un collegamento video dal Castello di Windsor a Buckingham Palace.

🇦🇩 Sua Eccellenza il Sig. Carles Jordana Madero, Ambasciatore di Andorra.

– SE Sig. Kadila Younes Hamidi, Ambasciatore del Ciad. pic.twitter.com/S33bwfCnTM – La Famiglia Reale (Famiglia Reale) 1 marzo 2022

Anche se finora ha ripreso i suoi impegni Non è noto se la regina sia risultata negativa in un nuovo test Test. fatto, Mercoledì 2 marzo non sarà presente ad un ricevimento organizzato al Castello di WindsorLa tua attuale residenza. Il palazzo ha annunciato pochi giorni fa che “la regina accetta il consiglio del ministero degli Esteri di annullare un ricevimento diplomatico mercoledì 2 marzo”, senza specificare se il cambio di programma sia dovuto al conflitto tra Ucraina e Russia. La salute della regina.

Comunque, questo è un file Il terzo capitolo che annulla La regina dopo essere risultata positiva al coronavirus il 20 febbraio. Sebbene la Casa Reale all’epoca avesse assicurato che, nonostante l’infezione, Isabel II avrebbe continuato a svolgere “compiti leggeri” e avrebbe continuato il suo programma di lavoro elettronicamente a causa di “sintomi lievi”, alla fine ciò non era possibile.

Il 22 febbraio Elisabetta II Eventi predefiniti annullati previsto per quel giorno, e due giorni dopo, ulteriori udienze programmate per tenersi a distanza quel giorno sono state sospese. Non è stato fino a questo martedì quando è stato in grado di riprendere il suo programma.

La regina Elisabetta II in presenza al Castello di Windsor giorni prima di essere testata per il virus Covid.

gtres

Isabella II Ha contratto il Covid 10 giorni dopo il suo primogenitoIl il principe Carlo (73) Il risultato del test è stato positivo. “Sua Maestà sta manifestando sintomi lievi simili a quelli di un raffreddore”, ha affermato Buckingham Palace in una nota, poiché ha anche annunciato che il re sarebbe stato sottoposto a cure mediche e si sarebbe attenuto al protocollo imposto dalla pandemia.

La regina è stata vaccinata contro il Covid-19 nel gennaio 2021 Con la prima dose, a marzo 2021, ho ricevuto la seconda dose, e il capo dello Stato ha ricevuto una terza dose, un richiamo, lo scorso ottobre.

Impegni in arrivo

Anche se ha cancellato il suo lavoro programmato mercoledì, finora, la regina Mantiene in agenda altri impegni che saranno attuati dal 14 marzo. Per questa data, ha in programma di partecipare al servizio del Commonwealth presso l’Abbazia di Westminster e 15 giorni dopo, al servizio funebre per il duca di Edimburgo, morto il 9 aprile 2021.

D’altronde, secondo fonti citate dal quotidiano britannico mail giornaliera – senza essere identificata – la regina Elisabetta II dovrebbe partecipare ad alcuni, ma non a tutti, gli eventi “significativi” che segneranno i suoi 70 anni sul trono britannico a giugno.

