La regina Elisabetta II riprende il suo programma e riappare in pubblico al Windsor Equestrian Festival

La regina Elisabetta II è riemersa in pubblico questo venerdì per un giorno al Royal Windsor Horse Show, una competizione equestre che il re non ha mai perso negli ultimi 79 anni. Isabel 2 spegne così le voci sui suoi problemi di salute, che circola da diversi mesi, dopo essere stata infettata dal Corona virus. Durante l’evento fu “felice e gloriosa”, secondo alcuni storici reali.

Il fatto è che nonostante il re stesse sorridendo, la competizione si stava svolgendo all’interno del parco del Castello di Windsor, la sua attuale residenza, quindi è stato facilitato aiutare la regina, che aveva ancora qualche problema di mobilità. In effetti, furono questi stessi problemi che le impedirono di recarsi a Londra per presiedere l’apertura del Parlamento, dove dovette essere sostituita dal principe Carlo per la prima volta durante il suo regno.

Durante l’evento il re era molto sorridente Getty Images

Questo venerdì è stato il primo atto a cui la regina ha assistito dal servizio in memoria del suo defunto marito, il duca di Edimburgo, che lei stessa ha presieduto lo scorso aprile. Per questo evento equestre, Isabel II, 96 anni, ha optato per un look molto casual. In occhiali da sole, rossetto rosa, camicetta bianca, cardigan scuro, gonna grigia e velo. È diventato senza dubbio il protagonista di oggi.

Sua Maestà ha suscitato grande estasi tra coloro che hanno assistito all’evento durante il suo arrivo. Il pubblico l’ha accolta con applausi quando è arrivata con la sua Range Rover. Il re abbassò la finestra per chiacchierare con gli altri partecipanti al festival. Nonostante le voci, Elisabetta II sembrava essere in ottima salute ed era di buon umore mentre guardava il suo cavallo Balmoral Leah competere nello spettacolo.

È così che Isabel II mette fine alle voci sulla sua salute Getty Images

Con questo evento inizia il conto alla rovescia per la grande settimana del suo giubileo di platino, un evento che dovrebbe segnare il suo secondo ritorno a Londra nel 2022. La regina dovrebbe essere a Buckingham Balcony il 2 giugno a Palace per la sfilata di Trooping the Colour con la sua famiglia per festeggiare ufficialmente il suo 96° compleanno, senza dubbio un giorno tanto atteso nella società inglese.

