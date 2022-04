La regina Letizia, bicolore, non vede l’ora di visitare i rifugiati

Questo sabato è stato un giorno importante per la famiglia reale. Con la principessa Leonor che torna a casa, sei mesi dopo l’ultimo atto pubblico dell’erede, i re Felipe e Letizia hanno aggiunto l’Infanta Sofía mettendo in scena un evento molto importante. I quattro hanno visitato il Centro di Accoglienza, Accoglienza e Referral (CREADE) per i rifugiati a Pozuelo de Alarcón, Madrid. Con ciò, hanno inviato un messaggio di solidarietà e sostegno ai rifugiati ucraini. Questo centro, lanciato l’11 marzo, da allora ha servito più di 10.000 persone. Per la data, la regina Letizia scelse A Giacca e pantaloni in uno Due colori bianco e nero. era in sintonia con La principessa Eleanor, che strizzò l’occhio all’Ucrainache ha seguito le mie orme La regina, che ha anche onorato l’Ucraina.

L’ultima moda di Letizia Ortiz ci ha lasciato attenersi alle sue basi infallibili: Gonna a quadri di Massimo Dutti con blusa bianca; E anche la premiere per la considerazione degli ospiti – ora è la stagione – è più che ideale, a Un vestito bordeaux di Carolina Herrera lo rende così bello in Inghilterra. Per l’appuntamento molto simbolico della giornata, la Regina ha optato per un “costume” elegante con un tocco casual e, ovviamente, molto comodo, composto da Giubbotto nero slim fit, caratterizzato da vita più ampia e “silhouette aderente” Grazie ad una cintura stretta sotto il petto. La giacca non ha bottoni ed è leggermente incrociata, e sotto c’è una camicia nera basica con scollo dritto. Aggiungi un po Pantaloni bianchi, gamba dritta e lunghezza alla caviglia.

Shema Clarisse

gtres

gtres

Per completare lo stile, la regina Letizia ha aggiunto un po’ di comfort Ballerina bicoloreTacco piccolo e due palline: un “effetto rete” e una punta sottile in nero.

