La regione sarà commercializzata in Italia come uno dei posti migliori in Spagna per sperimentare il turismo attivo e naturalistico.

22/09/2024 Il Ministero del Turismo, della Cultura, della Gioventù e dello Sport, attraverso l’Agenzia del Turismo della Regione di Murcia, ha organizzato un viaggio di familiarizzazione (fam trip) per quattro tour operator in Italia per scoprire tutte le opzioni di turismo attivo e naturale che la regione ha da offrire .

Lanciata in collaborazione con gli Uffici del Turismo spagnoli di Milano e Roma, questa attività ha permesso ai partecipanti di vedere in prima persona durante la settimana i luoghi emblematici della regione, come il Canyon dell’Almadenez, il Parco Regionale della Sierra Espuna, Mazarón, Bullas o Moradalla.

I tour operator italiani possono praticare attività come il rafting turistico, la visita di ambienti naturali come le risaie di Calaspara, le erosioni di Bolnuo o i ripari sotto roccia di Cueva de la Serreta e il sito archeologico di Medina Chiasa. Degustazioni gastronomiche e tour enogastronomici in varie zone della regione.

L’obiettivo è che, successivamente, questi operatori disegnino pacchetti per commercializzare e promuovere il territorio e la sua offerta esperienziale e complementare con le sue strutture ricettive.

Questo viaggio in famiglia approfitta del fatto che il turismo attivo a contatto con la natura è diventato negli ultimi anni uno dei settori più in crescita nella regione, soprattutto per i suoi evidenti vantaggi come il clima. Il territorio è godibile in ogni periodo dell’anno e la diversità orografica che consente il perfetto mix tra mare e montagna, zone costiere ed entroterra; Tutto ciò, insieme alle offerte culturali ed enogastronomiche esistenti, rendono la regione un luogo ideale per lo sviluppo di questo tipo di turismo.

Juan Francisco Martínez, direttore dell’Istituto del Turismo della Regione di Murcia, ricorda che all’interno del piano strategico 2022-2032 della regione, il turismo naturale ha il suo potenziale per ridurre la stagionalità, entusiasmare i turisti, aumentare la sostenibilità e migliorare la competitività. Modernizzazione del territorio e modello turistico.