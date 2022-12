La rivista Playmania chiude dopo oltre 20 anni di pubblicazione

rivista Playmania Ha annunciato attraverso una dichiarazione su Twitter che il suo ultimo numero uscirà in edicola questo dicembre Più di 20 anni dopo la pubblicazione. involucro 289- Ali Alla presenza di Frey, il giovane newyorkese che interpreta il ruolo del protagonista Facebooke mette in evidenza i contenuti di questo numero, comprese tutte le notizie riguardanti i nuovi videogiochi con potenza Protocollo CallistoE il Need for Speed ​​UnboundE il Crisis Core – Final Fantasy VII – RiunioneE il Il diavolo è in me anche Malvagio Occidentetra molti altri.

Buongiorno. C’è una copertina #il mio desiderio Questo è l’ultimo numero della rivista. Abbiamo iniziato il nostro viaggio nel febbraio 1999 e l’abbiamo concluso nel dicembre 2022. Grazie mille a tutti per esservi uniti a noi in questa colossale avventura! pic.twitter.com/Cxt5rJLMWz Playmania (revisplaymania) 19 dicembre 2022

“Buongiorno. Ecco la copertina di #playmania289. Questo è l’ultimo numero della rivista. Abbiamo iniziato il nostro viaggio nel febbraio 1999 e l’abbiamo chiuso nel dicembre 2022. Grazie mille a tutti per esservi uniti a noi in questa colossale avventura!”, possiamo leggere tweet. Nel post originale abbiamo trovato molti commenti di supporto da parte di altri organi di stampa, così come da centinaia di lettori abituali, il che significa che la chiusura definitiva di Playmania è un’enorme perdita per il giornalismo di videogiochi cartaceo.

E come hanno dichiarato i responsabili della rivista nella dichiarazione, Playmania È cresciuta nel 1999, epoca in cui parlava solo delle novità riguardanti la prima Sony Playstation. Tra i suoi punti salienti possiamo menzionare quello tra ottobre 2009 e settembre 2010 Ha una tiratura di 34.508 copie e un’audience di 276.000 lettori, posizionandosi come una delle principali riviste di videogiochi in Spagna. D’altra parte, il numero della rivista del 16 aprile 2007 ha raggiunto i 100 numeri, mentre il suo numero è arrivato a 200 il 15 giugno 2015, in un numero che ha ripercorso la sua storia di oltre 15 anni.