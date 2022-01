La rivolta del Kazakistan lascia molti morti; Il governo chiede aiuti militari e descrive i manifestanti come “terroristi”

Giovedì, le autorità hanno affermato che decine di manifestanti sono stati uccisi in attacchi contro edifici governativi durante le proteste in Kazakistan e che almeno 12 agenti di polizia sono stati uccisi, incluso uno che è stato trovato decapitato.

Durante la notte, ci sono stati tentativi di attaccare edifici ufficiali ad Almaty, la città più grande del Paese, e “dozzine di aggressori” sono stati uccisi, ha detto la portavoce della polizia Sultana Azerbek alla televisione di stato “Khabar 24”.

I presunti incidenti hanno seguito i disordini diffusi nella città mercoledì, compreso il sequestro dell’ufficio del sindaco, che è stato bruciato.

Il canale statale Khabar 24 ha aggiunto che altri 353 ufficiali sono rimasti feriti.

Il Kazakistan ha visto le peggiori proteste di piazza della sua storia dalla sua indipendenza tre decenni fa.

Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha chiesto aiuto alla Collective Security Treaty Organization (CSTO), un’alleanza di sei ex paesi sovietici con sede a Mosca.

Ore fa, il Consiglio dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva ha approvato il dispiegamento di un numero imprecisato di forze di pace, ha affermato il primo ministro armeno e capo del corpo Nikol Pashinyan.

Il Kazakistan ha visto proteste sempre più intense iniziate domenica pomeriggio. Forte aumento dei prezzi del GPL. Le proteste sono iniziate in Occidente, ma si sono estese ad Almaty e alla capitale, Nur-Sultan.

Tokayev ha promesso mercoledì che avrebbe adottato misure ferme per sedare i disordini e ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese per due settimane, estendendo lo stato annunciato sia nella capitale che ad Almaty che includeva il coprifuoco e la restrizione alla circolazione nelle aree urbane. Oceano.

Il governo si è dimesso in risposta alla mobilitazione.

Sebbene le proteste siano iniziate quando il prezzo di un tipo di gas di petrolio liquefatto – ampiamente utilizzato come carburante per motori – è raddoppiato, la sua portata e la rapida diffusione suggeriscono che riflette un più ampio malcontento in un paese governato dallo stesso partito da quando ha ottenuto l’indipendenza. estinto Unione Sovietica nel 1991.

Tokayev ha affermato che le rivolte sono state guidate da “bande terroristiche” che hanno ricevuto aiuti da altri paesi, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il Kazakistan, il nono paese più grande del mondo, confina a nord con la Russia e a est con la Cina, e possiede grandi riserve di petrolio che gli conferiscono un’importanza strategica e commerciale.

Nonostante queste riserve e la loro ricchezza mineraria, in alcune parti del Paese c’è un forte risentimento per le cattive condizioni di vita. Molti kazaki sono anche turbati dal predominio del partito al governo, che detiene oltre l’80% dei seggi parlamentari.

Dopo che le manifestazioni si sono estese a Nur-Sultan e Almaty, il governo ha annunciato le sue dimissioni, ma Tokayev ha affermato che i ministri rimarranno in carica fino alla formazione di un nuovo governo, sollevando l’incertezza che le dimissioni avranno un impatto significativo.