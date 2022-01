La Russia avverte di rompere i legami con gli Stati Uniti se Washington impone sanzioni a Putin

Giovedì il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha avvertito che imporre sanzioni statunitensi a Vladimir Putin sarebbe un passo equivalente a recidere i legami tra i due paesi.

I commenti di Peskov arrivano sulla scia di un disegno di legge di un gruppo di senatori democratici che prende in considerazione una serie di nuove misure contro Mosca in caso di accresciute tensioni sull’Ucraina e interesserebbero il presidente, il primo ministro russo e funzionari del ministero della Difesa e degli esteri . Il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate e altri rappresentanti della dirigenza militare.

Per Peskov queste sanzioni non hanno senso, perché in sostanza e tenendo conto dell’inevitabile opportuna risposta da parte della Russia, l’iniziativa dei legislatori statunitensi equivale praticamente a una rottura dei rapporti bilaterali.

Peskov ha sottolineato che tali dichiarazioni sono un tentativo di fare pressione su Mosca e non contribuiscono a un’ulteriore ricerca di soluzioni reciprocamente vantaggiose e non contribuiscono a creare un’atmosfera costruttiva nei negoziati tripartiti che si terranno questa settimana tra Mosca e l’Occidente per discutere di sicurezza problemi. ..

In risposta a una domanda dei giornalisti sulle possibili misure reciproche che il Paese potrebbe adottare se gli Stati Uniti imponessero sanzioni al presidente Vladimir Putin, il suo portavoce ha assicurato che Mosca sarebbe sempre stata pronta e avrebbe sempre fatto ciò che è meglio per la nazione slava.

Per quanto riguarda le dichiarazioni della NATO alla Russia di ritirare le sue forze dalle vicinanze del confine con l’Ucraina, per allentare la tensione con il suo vicino, Peskov ha ritenuto impossibile per la NATO stabilire come e dove le forze armate russe potessero spostarsi nelle loro regioni. terre private.

Peskov ha sottolineato che stanno parlando del territorio russo, quando Mosca non sposta le sue forze armate attraverso il territorio di altri paesi e si sentono dichiarazioni della NATO che si espanderà ulteriormente in altri paesi.

A questo proposito, Peskov ha fatto riferimento alle dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati Uniti che invitano Finlandia e Svezia ad aderire alla NATO e alla richiesta di alcuni membri del blocco affinché il blocco militare aumenti le forze sul loro territorio.

Pertanto, Peskov si è chiesto se la Russia fosse tenuta a fermare l’escalation nel contesto già descritto.

In merito ai negoziati per nuove garanzie di sicurezza, il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha confermato che i colloqui di mercoledì con la NATO si sono conclusi senza risultati positivi, poiché vi erano divergenze su specifiche questioni di principio.

Il viceministro degli Esteri e capo della delegazione all’incontro con i rappresentanti della NATO, Alexander Grushko, ha avvertito che se la NATO si muove verso una politica di deterrenza contro la Russia, allora ci sarà una politica di controdeterrenza russa, e se c’è intimidazione, allora ci sarà sarà contro-deterrente.

Se si tratta della ricerca delle debolezze nel sistema di difesa russo, allora ci sarà anche la ricerca delle debolezze nella NATO. Sottolineando le contraddizioni tra Russia e Nato, dopo il loro incontro di ieri, il viceministro degli Esteri russo ha avvertito: “Questa non è la nostra opzione, ma non ci sarà altro modo se non riusciremo a cambiare il pericoloso corso degli eventi di oggi”.

L’incontro con la NATO di lunedì e martedì è stato preceduto da negoziati tra Stati Uniti e Russia sullo stesso tema: due accordi proposti da Mosca con il Paese del Nord e la NATO, che hanno come fulcro le garanzie reciproche di sicurezza in Europa, nonché la non -espansione del blocco militare verso l’Europa orientale.

Il capo della delegazione russa, in un dialogo con il suo omologo americano, Sergei Ryabkov, giovedì ha denunciato il rifiuto di Washington e dei suoi alleati di accettare le proposte di Mosca, e non vede motivo di sedersi nei prossimi giorni e incontrarsi di nuovo e iniziare il cammino stesse linee. discussioni.

L’ultimo ciclo di colloqui sulle garanzie di sicurezza tra la Russia e le potenze occidentali si svolge oggi a Vienna nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.