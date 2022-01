Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato in una conferenza stampa a Mosca che gli Stati Uniti stanno usando l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) solo per mantenere la propria influenza sugli stati membri.

Il funzionario russo ha ricordato che la Casa Bianca ha annunciato che non avrebbe avuto una risposta alle proposte di sicurezza giuridica avanzate da Mosca fintanto che la NATO non avesse tenuto un proprio dialogo sulla questione con la Russia.

Lavrov ha osservato che Washington ha bisogno solo della NATO come strumento per imporsi come leader dell’Occidente, per mantenere tutto allineato con le sue politiche e piani.

Il ministro degli Esteri ha commentato che la creazione dell’Aukus Security Association tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti e gli attacchi al gasdotto Nord Stream 2 dimostrano quanto Washington consideri gli interessi dei suoi alleati.