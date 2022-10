Tecnologia spaziale: la crescita di INVAP e satelliti a bassa orbita (file DEF)

L’ambasciata russa in Messico ha confermato che era già stato ratificato un accordo intergovernativo per il Messico per l’utilizzo del sistema satellitare GLONASS, nonostante il ministero degli Esteri avesse negato che avrebbe utilizzato tale sistema e che l’accordo sarebbe stato per “scopi pacifici”. Estevez a livello internazionaleUn giornalista messicano specializzato in questioni di sicurezza ha affermato che questo sistema era stato utilizzato in altri paesi per “spionaggio”.

Messaggio dettagliato di Facebook dall’ambasciata russa in Messico:

Il Consiglio Federale dell’Assemblea Federale della Federazione Russa ha ratificato un accordo intergovernativo tra #Russia e #Messico in base al quale i paesi intendono cooperare nell’esplorazione e nell’uso dello #spazio esterno per scopi pacifici.

L’accordo affermatra l’altro, Possibilità di installare # stazioni GLONASS in territorio messicano.

però, Questo può essere fatto solo se le parti hanno concluso un accordo supplementare.

Commissione Affari Internazionali del Consiglio della Federazione: la cooperazione tra Russia e Messico nel settore spaziale è in continua espansione.

Questo documento pubblicato in Il sito ufficiale del CremlinoE il Lo ha spiegato il giornalista GLONASS, acronimo russo di Global Satellite Navigation System (Simile a come funziona il GPS), che è gestito dall’agenzia spaziale russa Roscosmos, potrebbe già essere stato utilizzato per lo spionaggio.

Ha aggiunto che vari analisti a Washington lo sottolineano L’espansione di GLONASS fa parte della strategia di Putin Integrare l’America Latina nella sua sfera di influenza, dove questo sistema già opera Nicaragua, Venezuela e Brasile.

Estevez ha osservato che con queste misure “Il 4t aiuta la Russia a realizzare ciò che l’Unione Sovietica non è riuscita a fare durante la Guerra Fredda“.

Sergei Kislyak, Primo Vicepresidente del Comitato Affari Internazionali del Consiglio della Federazione, dettagliato in discorso ufficiale L’accordo riflette l’interesse dei due paesi a rafforzare la cooperazione in questo campo spaziale.

La gamma di argomenti su cui si può sviluppare la cooperazione è sfaccettata e si estende dal campo scientifico ai lanci commerciali e alla navigazione. Il senatore ha affermato che il documento trattava di questioni di proprietà intellettuale e di tutela dei diritti dei suoi proprietari.

Ha confermato L’accordo risponde agli interessi scientifici, economici e politici della Russia.

Nella stessa settimana, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha criticato il fatto che la sua proposta di armistizio in Ucraina fosse stata interpretata come una misura a favore del tempo per la restaurazione e l’occupazione della parte russa, e ha anche criticato il fatto che lo fosse il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Proposta come candidata al Premio Nobel per la Pace.

Con tutto il rispetto, il Parlamento europeo ha proposto la nomina del Presidente dell’Ucraina al Premio Nobel per la pace. Indipendentemente dal fatto che condividiamo gli interessi dell’uno o dell’altro, come farà una delle parti in conflitto in una guerra a vincere il Premio Nobel per la pace, ha affermato l’amministratore delegato messicano nella sua conferenza mattutina il 5 ottobre?

il sistema glonas Contiene una costellazione orbitale di 24 satelliti e opera in paesi diversi da Asia S Africa.

Il luogo scelto dai russi per installarlo era la base di un vulcano laguna del njaba, Alla periferia della capitale, Manugua, ha aperto il 7 aprile.

lo battezzò Chaika, Il nome in codice della prima donna a volare nello spazio, Valentina Tereshkova. Ciò che sta iniziando a diventare normale ora è una parola che si ripete da sei mesi Managua: Glonass.

In linea di principio, si tratta di un sofisticato sistema di navigazione e posizionamento satellitare, tuttavia è stato accusato che dietro questa apparenza si nasconda un piano di sorveglianza su larga scala per scopi politici e militari.

costruzione della stazione glonas Comprendeva la partecipazione esclusiva del personale militare russo, entrato in Nicaragua con il pretesto di istruire esercito locale Nell’uso dei carri armati T-72. L’autorizzazione degli agenti militari e di intelligence russi è stata approvata dal parlamento locale, che controlla Fronte di liberazione nazionale sandinista.

