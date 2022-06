La Russia ha esortato la Turchia a desistere da una nuova operazione militare in Siria

In una conferenza stampa in questa città sui risultati dell’incontro internazionale sulla Siria nel formato Astana, l’alto funzionario ha avvertito che Ankara non aveva preso una decisione definitiva sull’operazione pianificata, quindi la Russia sta tenendo colloqui con la parte turca in modo che può essere abbandonato.

“Abbiamo francamente detto ai nostri amici turchi che ciò potrebbe portare a un’ulteriore escalation della situazione, anche a uno scontro armato. Ciò potrebbe provocare sentimenti separatisti nella cosiddetta Amministrazione autonoma della Siria nord-orientale, che non riguarda Turchia, Russia, Iraq o Iran”.

Secondo il delegato russo all’incontro, Mosca continua a vedere opportunità per trovare altri modi per risolvere i problemi esistenti, incluso fermare i bombardamenti in corso, anche sul territorio turco.

Dobbiamo continuare a lavorare con tutte le parti. L’inviato speciale, che ha avvertito che la presenza delle forze americane nel nord-est della Siria deve essere presa in considerazione, ha sottolineato una sorta di soluzione a questo problema senza ricorrere a metodi violenti.

Il delegato russo ritiene che Ankara non risolverà completamente i suoi problemi di sicurezza nazionale lanciando una nuova operazione militare nel nord della Siria.

Ha sottolineato che “i problemi di sicurezza nazionale turca possono apparentemente essere risolti solo attraverso il pieno controllo delle forze governative siriane dei confini delle regioni”.

Quanto a Lavrentiev, “Purtroppo non l’abbiamo ancora visto, è vero che le SDF principalmente curde continuano a rimanere lì”.

