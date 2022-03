La Russia ridurrà “in modo significativo” la sua attività militare a Kiev e Chernigov – Juventud Rebeldy

Istanbul, 29 marzo. – Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa ai negoziati di pace, ha confermato martedì che il suo Paese ha compiuto “due passi verso l’attenuazione del conflitto in Ucraina”, uno in campo militare e l’altro. in campo politico.

A conclusione del quarto round di colloqui svoltosi, martedì, a Palazzo Dolmabahce, sulle rive del Bosforo in Turchia, tra Russia e Ucraina, durato tre ore, la delegazione russa ha spiegato in conferenza stampa che a livello militare , Sputnik Mundo ha citato Sputnik Mundo: Ho preso la decisione di ridurre significativamente l’attività militare in direzione di Kiev e Chernigov.

Quanto al panorama politico, c’è la possibilità di un incontro tra i presidenti russo e ucraino in occasione della firma del futuro trattato di pace.

David Aragamia, membro della rappresentanza ucraina, ha sottolineato che la nazione considera i paesi del Consiglio di sicurezza dell’ONU, oltre a Germania, Canada, Polonia, Israele e Turchia, come garanti della propria sicurezza, alcuni dei quali hanno già dato le loro iniziali approvazione.

Ha aggiunto che Kiev propone un nuovo sistema di garanzie di sicurezza per l’Ucraina e prevede nel futuro trattato che se succede qualcosa, le consultazioni devono aver luogo entro tre giorni, dopodiché gli Stati garanti devono fornire assistenza all’Ucraina.

Medinsky ha affermato che le proposte dell’Ucraina sulle garanzie di sicurezza non si applicano a Crimea, Sebastopoli e Donbass e presuppone che Kiev “abbandoni la sua intenzione” di recuperare questi territori “con mezzi militari” e accetta che “questo è possibile solo attraverso i negoziati”.

“Naturalmente, questo non è in alcun modo compatibile con la nostra posizione, ma l’Ucraina ha formulato il suo approccio”, ha aggiunto Medinsky. Il negoziatore russo ha anche annunciato durante una trasmissione televisiva che l’Ucraina stava “abbandonando le alleanze militari, il dispiegamento di basi e unità militari straniere ed esercitazioni militari” nel suo Paese.

territori “senza il consenso degli stati garanti della sicurezza, compresa la Russia”.

“Da parte sua, la Russia non si oppone all’intenzione dell’Ucraina di aderire all’Unione europea”, ha affermato Medinsky, descrivendo le proposte di Kiev come un passo costruttivo verso un accordo.

Ha anche osservato che le proposte presuppongono la dichiarazione dell’Ucraina come paese che manterrà sempre la neutralità nell’ambito delle garanzie legali internazionali.

La squadra negoziale a Mosca e Kiev ha condotto diversi cicli di consultazioni faccia a faccia sul territorio della Bielorussia tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, dopodiché ha continuato a negoziare tramite video.

L’incontro faccia a faccia del 29 marzo è il risultato di un accordo raggiunto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan il 27 marzo in una conversazione telefonica con il suo omologo russo, Vladimir Putin.