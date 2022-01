La Russia attende le provocazioni militari e mediatiche da parte di Stati Uniti e Ucraina in vista delle Olimpiadi invernali, che inizieranno il 4 febbraio a Pechino.

Commentando la questione, una portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zagarova, ha fatto riferimento di recente alla questione Rapporti L’agenzia Bloomberg, che ha citato un “diplomatico” a Pechino, avrebbe affermato che il presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto al suo omologo russo Vladimir Putin. Non attaccare l’Ucraina durante le Olimpiadi.

“È possibile che durante la loro ultima conversazione telefonica, Xi abbia chiesto a Putin di non invadere l’Ucraina durante le Olimpiadi”, ha scritto un diplomatico a Pechino in condizione di anonimato, parlando degli sviluppi. Bloomberg Nel suo articolo intitolato “Putin infrangerà il sogno olimpico della guerra in Ucraina di Xi”.

Non è più solo un “falso” [noticia falsa], Questo è uno operazione speciale dei media Per i servizi relativi agli Stati Uniti tramite Bloomberg”, libri La portavoce è sul suo canale Telegram.

Zagarova ha sottolineato che l’articolo pubblicato dai media americani, che ha descritto come «discarica di informazioni”, non fa riferimento a fonti russe o cinesi, nemmeno anonime, e che il ‘diplomatico’ in questione rappresenta gli Stati Uniti.

Allo stesso modo, la portavoce russa ha chiarito che “i giornalisti sotto copertura di Bloomberg non si sono rivolti a nessuno che sia obbligato o abbia queste informazioni da confermare”. “Nei vecchi tempi, non così brutti, Bloomberg aveva una regola generale: almeno due o anche tre”. Fonti verificate Per confermare le informazioni ottenute.

Bloomberg tanto tempo fa Non è più autonomo. E ora è anche decente”, ha riassunto Zagarova.

La portavoce ha paragonato le attuali tensioni agli eventi prebellici nell’Ossezia del Sud nell’agosto 2008, quando la Georgia ha attaccato quella regione.

Questa settimana Kiev ha ricevuto la visita del Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, così come il suo predecessore Condoleezza Riso Nel luglio 2008 a Tbilisi (Georgia), un mese prima dello scoppio della guerra in Ossezia del Sud (allora la regione separatista georgiana) e poco prima dell’inizio dei Giochi Olimpici in Cina quell’anno.

Zagarova ha ricordato che nel 2009 una commissione d’inchiesta internazionale delle Nazioni Unite ha concluso che questa guerra era scoppiata. da Tbilisi.

Quindi ci aspettiamo provocazioni dagli Stati Uniti e dal regime di Kiev da loro guidato, siano esse informative o militari, e non possono essere escluse. Ne sono capaci Hanno molta esperienza »Ha confermato.

La Cina chiama l’articolo di Bloomberg “fake news”

E a chiara conferma di quanto riportato da una portavoce del ministero degli Esteri russo, l’ambasciata cinese a Mosca ha annunciato, sabato, che l’ultimo articolo di Bloomberg è “una notizia falsa e provocazione ».

“La parte cinese sostiene la risoluzione delle contraddizioni attraverso il dialogo e le consultazioni nel quadro degli accordi di Minsk”, ha detto all’agenzia la missione diplomatica cinese. gusto Sulla posizione di Pechino sulle tensioni tra Mosca e Kiev. (riassunto con News RT)