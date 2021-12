La Russia sta andando avanti nonostante il Covid-19 e altre sfide

Dicembre è iniziato a Mosca e si è risvegliato l’inverno in Russia, che ha lasciato alle spalle l’anno 2021, dodici mesi di superamento e progresso economico per lo stato eurasiatico, nonostante la catastrofe globale causata dalla pandemia di Covid-19.

Il Paese punta a chiudere quest’anno con una crescita del 4,2 per cento, sostenuto dalla crescita di settori chiave come l’energia. Le vendite di petrolio e gas hanno superato le aspettative e anche le esportazioni agricole e minerarie sono aumentate, tra le altre linee importanti.

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, gli investimenti hanno superato i dati del 2019 e i settori più avanzati sono stati manifatturiero, costruzioni e aree legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La Russia si intensifica nonostante le sanzioni economiche occidentali in corso dal 2014; e minacce al suo territorio, con approcci sempre più evidenti ai suoi confini, dall’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).

Il Cremlino ha più volte sottolineato il suo interesse a rafforzare le buone relazioni e la cooperazione con il mondo intero, ma ha anche avvertito che qualsiasi azione che minacci la sua sovranità riceverà la risposta necessaria.

Il presidente Vladimir Putin ha delineato quelle che ha definito “linee rosse” nel suo discorso annuale alla nazione, sottolineando che la sicurezza e la difesa della Russia sono inviolabili e sono priorità per il Paese.

Negli ultimi 12 mesi, le relazioni con il loro eterno nemico, gli Stati Uniti, si sono inasprite considerandolo il loro peggior momento dalla Guerra Fredda, e alcuni analisti ritengono che il periodo sia tornato, anche con la stessa forza o più.

Il duello tra Mosca e Washington, infatti, è proseguito per tutto l’anno, con punti più gravi, come l’accusa dell’assassino del presidente Joe Biden contro il suo omologo russo, o la crisi dei servizi diplomatici che rischia di svuotarlo. Ambasciate rilevanti a Mosca e Washington.

Tuttavia, ci sono stati momenti di tregua, come a febbraio, quando i due paesi hanno deciso di prorogare fino al 2026 il Trattato per la riduzione delle armi nucleari, noto come START III, l’unico accordo sugli armamenti sopravvissuto tra i due governi.

Un altro vertice dei suoi leader, il 16 giugno a Ginevra, è stato un primo passo sulla lunga strada verso la convergenza su questioni chiave come la stabilità strategica, il controllo degli armamenti, la sicurezza informatica, la lotta al terrorismo e il cambiamento climatico, tra le altre sfide. Agenda globale.

È chiaro che ci sono molte questioni da risolvere, e ci sono anche differenze significative nelle percezioni di fronte ai problemi, ma che Putin e Biden si siano visti e abbiano girato le carte al tavolo dei negoziati, è stato incoraggiante.

Altrettanto importante sarà il dialogo tra i capi di Stato, questa volta in videoconferenza, previsto per il 7 dicembre, durante la quale Mosca solleverà la necessità di tutele legali per impedire l’espansione della Nato a est.

Nonostante i rapporti tesi con Washington, la principale battaglia di quest’anno per questa nazione contro il Covid-19, che finora ha causato quasi 9.800.000 infezioni e poco più di 280.000 morti, è continuata.

Nonostante i cinque vaccini locali per combattere l’epidemia, l’inizio della campagna di vaccinazione nazionale il 18 gennaio, quasi un anno fa, il paese non è riuscito a realizzare le sue aspirazioni di raggiungere un livello di immunità di gregge dell’80%.

In questa linea, il 3 dicembre, la Russia ha raggiunto il 53,7%, sostenuta dalla vaccinazione completa di quasi 64 milioni di persone e circa 72 milioni che si sono iniettate solo la prima dose del farmaco anti-Covid-19.

Il fatto è che i numeri sono ancora molto al di sotto delle strutture che sono state create: vaccinazioni gratuite e servizi medici in tutte le regioni, organizzati in modo tale che la popolazione abbia tutte le condizioni per essere immunizzata.

Tuttavia, la Russia si avvia con grande ottimismo verso il 2022, come previsto dalle sue autorità federali, annunciando un nuovo anno di maggiore prosperità economica, il che significa migliori condizioni di vita per la sua popolazione.