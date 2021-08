La squadra russa di beach soccer è stata incoronata domenica campione del mondo di calcio, che si è svolta a Mosca. La squadra locale ha battuto il Giappone 5-2, conquistando così il suo terzo titolo il mondo in questo sport.

Yuri Krashennikov ha segnato una doppietta per i russi. Con lui si sono distinti anche Fyodor Zemkov, Andrei Novikov e Artur Paporutny. Per i giapponesi, entrambe le voci sono state registrate da Takuya Akaguma.

I campioni asiatici hanno iniziato forte. Il loro capitano, Ozo Moreira, e Akagoma (autore di una tripletta nella semifinale vinta sul Senegal), hanno avuto diversi tentativi iniziali, ma I padroni di casa hanno aperto le marcature con Zemkov al quarto minuto.

Tuttavia, Akaguma ha raggiunto la parità all’inizio del secondo periodo. secondi dopo La Russia ha riconquistato la supremazia con KrashennikovE sconfiggendo il portiere giapponese Yusuke Kawai con un calcio di punizione.

Un duro attacco di Takaaki Ohba in seguito si è rivelato costoso per i visitatori. Andrei Novikov ha commesso l’infrazione e ha segnato un calcio di punizione. I giapponesi non si sono arresi e la mano di Akajuma ha segnato il loro secondo gol al 17′ della partita.

Baburutny ha riconquistato il vantaggio con una doppietta, complicando le occasioni dell’avversario nell’ultimo tempo. Il portiere russo, Maxim Chuzhkov, ha impedito il terzo giapponese e finalmente Krashennikov otterrà la vittoria della sua squadra con un gol al 35′.

Con questo risultato, la Russia raggiunge Mondiali tre volteChe si tiene ogni due anni, per essere la sede dell’evento per la prima volta nella sua storia. Il campione ha alzato la coppa per la prima volta nel 2011 battendo il Brasile. Nell’edizione successiva, tenutasi nel 2011 a Tahiti, hanno ripetuto questo atto, sconfiggendo gli spagnoli. Nel 2015 e nel 2019 si sono classificati al terzo posto.

(con informazioni da RT)