La Sala de la Emperatriz viene restaurata come spazio espositivo nel Palazzo di Carlos V

Granada, 23 giugno (EFE).- L’Alhambra di Granada ha restaurato la Sala de la Emperatriz, uno spazio espositivo recentemente rinnovato situato nel Palazzo di Carlo V, che promette di essere accessibile a tutti e di essere pronto per iniziative che utilizzano nuove tecnologie.

Anche il Ministero del Turismo, della Cultura e dello Sport ha dichiarato domenica in un comunicato che, grazie alla ristrutturazione della sala, è stata garantita l’accessibilità per le persone con mobilità ridotta e questo spazio è stato utilizzato in qualche modo per “molteplici usi”. ” Chi preferisce “aprire” e “godere” il memoriale.

Come ha spiegato il consiglio, per fare ciò, hanno riportato questo spazio “al suo stato naturale” rimuovendo gli elementi che furono aggiunti in una riprogettazione della stanza negli anni ’90, così come la parete centrale, la piattaforma del mezzanino, i pannelli, i modelli e gli strumenti audiovisivi. mobilia.

Secondo il Ministro del Turismo, della Cultura e dello Sport, Arturo Bernal, lo spettacolo in questo spazio dà “più forza” alla dimensione trasversale dell’Alhambra.

“Vogliamo che questa enclave unica al mondo attiri grandi artisti e renda così la visita più attraente. È giunto il momento di dare un nuovo concetto a questa stanza e anche di adattarla per renderla accessibile a tutti coloro che sono attratti dalla magia di. questo posto”, ha detto.

La direzione della costruzione è stata curata da Juan Pablo Rodríguez ed è stata finanziata dallo stesso Consiglio di Amministrazione e dai Fondi Europei di Sviluppo Regionale. Evie

1012086

mamma/erf/amico