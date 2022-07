La Sala degli Scrittori di Midpoint attende i prossimi partecipanti

20/07/2022 La scadenza per l’iscrizione al programma, che ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze pratiche per scrivere e organizzare a stanza del libroÈ il 1 agosto

Questo articolo è disponibile in inglese.

preparandosi alla sua quarta edizione, stanza del libro lei è una di Istituto MIDPOINTLa sua programmazione è rivolta a scrittori e produttori che non hanno un progetto specifico in fase di sviluppo che aspirano a iniziare la loro carriera come membri della sala degli sceneggiatori o come registi di spettacoli. Il programma è progettato non solo per insegnare abilità di scrittura specializzate, ma anche per fornire conoscenze pratiche sull’organizzazione di una stanza per scrittori, stimolare il processo creativo e stimolare nuove idee.

La sala degli scrittori di Midpoint offre l’esperienza di lavorare in una sala di scrittori internazionale e diversificata sotto la supervisione di espositori e scrittori europei/americani di successo. Il seminario si svolgerà a Praga dal 3 al 7 ottobre e durante questi cinque giorni di formazione sarà organizzata una serie di lezioni, insieme a una simulazione di aula libro, inclusi esercizi di pianificazione e scrittura.

Più in particolare, scrittori e produttori di sceneggiatori avranno l’opportunità di migliorare le proprie capacità artigianali e di scrittura attraverso esercizi di pianificazione e scrittura e acquisiranno conoscenze e abilità relative ai processi che si verificano durante la scrittura della sceneggiatura, come il lavoro di squadra creativo, il brainstorming congiunto, la creatività o seguendo un’unica voce narrativa e visione oltre che struttura L’episodio della serie stessa. Per i produttori osservatori, il programma offre un ruolo di osservazione con l’opportunità di esplorare la stanza degli scrittori professionisti guidati da mentori esperti.

Vengono impartite lezioni a partecipanti selezionati che si occupano dell’organizzazione della stanza degli sceneggiatori e della struttura dell’episodio pilota e della stagione. La maggior parte del tempo del workshop è dedicato a una simulazione della stanza dei libri guidata da professionisti esperti.

La scadenza per le domande è lunedì 1 agosto, puoi trovare maggiori informazioni qui.