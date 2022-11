La salute aprirà lo spazio per la cura completa degli adolescenti a Godoy Cruz: Mendoza Government Press

Lavorerà con un modello di cura basato sulla promozione e la prevenzione, incentrato sulla salute olistica negli adolescenti, che fornirà risposte in base ai bisogni specifici di questa popolazione.

Domani, martedì 29 novembre, aprirà il primo centro sanitario regionale per adolescenti e giovani adulti: Modo SI Mendoza.

Lo spazio dell’ex Dinaf, Armani 1800, di Godoy Cruz, è destinato alla cura di persone con copertura sanitaria statale esclusiva, dai 12 ai 23 anni, situate nella provincia di Mendoza. Il suo scopo è quello di proporre interventi concreti per i problemi che riguardano l’accesso all’assistenza sanitaria completa, che sono molteplici in adolescenza e, in molti casi, gli effetti sono il risultato di una combinazione di più di essi.

Si propone di adottare un modello di assistenza sanitaria globale con un approccio basato sui diritti, con una prospettiva di genere e un’enfasi sulla continuità e l’integrità dell’assistenza in questo momento molto importante della vita. L’assistenza sanitaria completa, con un approccio multidisciplinare, mira a mantenere il benessere fisico, mentale e sociale degli adolescenti, in concomitanza con il loro sviluppo educativo e un’adeguata partecipazione alle attività della comunità, in conformità con la loro cultura e sviluppo al massimo delle loro potenzialità (WHO ).

In altre parole, si propone di creare una Rete dei Servizi Sanitari Amichevoli dell’Adolescente nella Provincia (PAHO/UNPFA) il cui modello è il Centro per la Salute Integrale dell’Adolescente e del Giovane: SI Mode (Salute Inclusiva) e questo può fungere da nodo assistenziale, educazione, formazione e riproduzione di buone pratiche nell’assistenza ai giovani.

I servizi sanitari a misura di adolescente sono definiti come quei servizi in cui gli adolescenti trovano opportunità di salute di tutto ciò di cui hanno bisogno, che sono piacevoli per gli adolescenti e le loro famiglie per il legame che esiste tra l’équipe di cura e gli adolescenti e per la qualità dei servizi.

Il Centro consentirà inoltre di identificare chiaramente e generare adeguate politiche pubbliche, tecnologie e strategie per migliorare i servizi per la cura degli adolescenti e dei giovani.

I suoi obiettivi sono:

● promozione della salute per il pieno sviluppo globale

● Dai priorità alle attività proattive

● Promuovere la costruzione dell’indipendenza, della cura di sé e degli altri

● Preservare la salute rilevando vulnerabilità e fattori protettivi

È anche importante sottolineare che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avverte che il 70% delle morti premature nella vita adulta sono legate ad abitudini iniziate nell’adolescenza e nella prima età adulta (consumo di alcol, fumo e uno stile di vita sedentario, tra gli altri).

A Mendoza, nel 2019 secondo i dati ufficiali, il numero di adolescenti tra i 10 e i 19 anni

167.056 donne e 171.721 uomini, che rappresentano circa il 17% della popolazione totale. 1

Secondo i dati del programma SUMMAR, i beneficiari con copertura statale esclusiva rappresentano quasi il 50% della popolazione totale di età compresa tra 10 e 19 anni nella provincia di Mendoza.