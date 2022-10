La scarsa simulazione rende il Pilotwings livello 64 frustrante quando si cambia

64- Masoud È l’ultima aggiunta al vecchio catalogo del Nintendo Switch Online + Expansion Pack e, sebbene sembri molto migliore e funzioni proprio come l’originale, c’è un dettaglio sull’esperienza che l’emulazione di Nintendo sembra aver peggiorato le cose.

Parliamo in particolare di Birdman, il cui livello consiste nel far premere al giocatore un pulsante per controllare il flutter del personaggio, e che deve evitare ostacoli per rimanere in aria, che viene ricordato per il suo gameplay rilassato.

Perché il livello birdman non funziona? 64- Masoud Su Nintendo Switch Online?

Bene, il problema è che la versione emulata non funziona come l’originale. Lo sviluppatore Rhod Broadbent (che ha lavorato a giochi come stella volpe d S racconto), è colui che ha evidenziato il bug nel video di gameplay che mostra come vola il personaggio nella versione per Nintendo 64 a seconda di quante volte si preme A, ma su Nintendo Switch Online, non importa quanto si preme il pulsante, il personaggio non si alza.

Broadbent spiega che lo sbattimento dei personaggi è molto probabilmente correlato all’FPS del gioco. Il frame rate al secondo nella versione emulata è stato migliorato, nella nuova versione arriva fino a 60 frame al secondo.

Lo sviluppatore afferma che i programmatori originali avrebbero contato il numero di volte in cui il pulsante A viene premuto in relazione all’FPS che passa dopo ogni pressione del pulsante. Poiché la versione originale era inferiore rispetto a prima, nella versione simulata ce n’è di più tra ogni pressione, richiedendo al giocatore di premere A più volte, perché Nintendo si sarebbe dimenticata di aggiornare quella percentuale.

Come risolvi l’errore? 64- Masoud Su Nintendo Switch Online?

secondo Videogiochi di cronacaalcuni utenti hanno segnalato che la difficoltà è inferiore se il giocatore preme alternativamente A e B, poiché vengono registrate più pressioni.

Questa non è la prima volta che Nintendo ha problemi a emulare i giochi per Nintendo 64 per Nintendo Switch Online. L’ultimo caso di cui vi abbiamo parlato era in corso Kirby 64: Frammenti di cristallo Disabilitare Kirby Control in determinate condizioni. Nintendo ha dovuto lavorare su una patch per risolvere questo problema, ma non ha commentato il problema. ali da pilota.

Cosa ne pensate di questa contraddizione? 64- Masoud? Diteci nei commenti.

Fonte 1E il Due