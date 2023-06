La scelta definitiva per i giocatori più esigenti: Samsung India Newsroom

Con qualità delle immagini, tecnologia di visualizzazione avanzata, schermi da 1 pollice più grandi e un processore Neural Quantum 4K-8K, Samsung ha migliorato l’esperienza visiva di gioco di nuova generazione.

Nel frenetico mondo dei giochi, l’esperienza e le prestazioni sono essenziali sia per i giocatori professionisti che per quelli appassionati. Dalla nitidezza dell’immagine all’immersione nel suono, ogni dettaglio conta quando si sceglie il TV perfetto per i giochi e le console di nuova generazione. Ecco perché, in grande dettaglio, Samsung porterà nel Paese la sua nuova linea di televisori Neo QLED 2023, appositamente progettati per gli utenti più esigenti per godere delle migliori funzionalità.

All’interno della linea Neo QLED 2023, Samsung ha l’intera folla di giocatori. Entrambi i giocatori di console, utenti occasionali che amano i giochi online, partecipano occasionalmente a concorsi e danno priorità al divertimento e all’esperienza di gioco. Questo segmento va dai single alle famiglie con bambini. Per soddisfare le esigenze di questo gruppo, Samsung offre il QLED 4K e 8K., è in grado di eseguire giochi a 120Hz, che è il massimo delle prestazioni della console. Inoltre, include la Game Bar, una funzione che permette di personalizzare il gameplay.

Allo stesso modo, per i giocatori di PC e console, generalmente investono nelle migliori periferiche, come monitor, schede grafiche, cuffie e processori premium. Per soddisfare questo pubblico esigente, Samsung introduce il Nuovo QLED 4K QN90C nelle taglie 43 e 50. Questo modello offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz con risoluzione 4K ed è compatibile con FreeSync Premium Pro. Inoltre, la Game Bar offre funzionalità progettate per personalizzare l’esperienza di gioco in tempo reale, come il controllo di HDR e VRR e la modifica del rapporto dello schermo da 16:9 a 21:9 e persino a 32:9.

L’innovazione si estende anche al suono surround. Con Dolby Atmos e Q-Symphony 3.0, offrono un’esperienza di ascolto eccezionale. I giocatori saranno portati a un nuovo livello di immersione mentre il suono circonda ogni scena, consentendo loro di ascoltare ogni effetto e dettaglio con una nitidezza sorprendente. Che si tratti del debole suono del vento o di un’enorme esplosione, l’audio migliorato completa l’esperienza visiva per creare un ambiente davvero coinvolgente e coinvolgente.

Pertanto, oltre alle straordinarie funzionalità audio e video, i televisori Samsung Neo QLED offrono una gamma di funzioni speciali e prodotti appositamente progettati per i giocatori. Dagli schermi con un’ampia gamma di pollici (da 43 pollici a 85 pollici), allo straordinario processore Neural Quantum 4K-8K, ogni aspetto è pensato per dare agli utenti la massima soddisfazione.