La scoperta che ha allontanato gli investitori da Tesla

dopo la capitalizzazione di mercato di Tesla Superato da Toyota, allora la casa automobilistica più preziosa del mondo, nell’estate del 2020, fan fedeli e scettici hanno adottato una nuova unità di misura. Con l’aumento delle azioni della società di auto elettriche, il suo valore è stato espresso in termini di valore combinato delle successive due, poi cinque, poi dieci maggiori case automobilistiche. Un anno fa, Tesla aveva una capitalizzazione di mercato di oltre 1,2 trilioni di dollari, più della maggior parte delle case automobilistiche messe insieme. Da allora è andato perduto 71% Di questa cifra, un importo che supera il valore della maggior parte del settore. Di conseguenza, la fortuna del suo volubile capo, Elon Muskridotta di oltre 200.000 milioni di dollari.

L’ultimo colpo è arrivato il 3 gennaio, dopo che Tesla ha mancato le previsioni di consegna degli analisti per il terzo trimestre consecutivo e ha riferito che il divario tra produzione e consegna si era ampliato, indicando una minore domanda per i suoi veicoli elettrici. In un giorno ha perso il 12% del suo valore, circa 50 miliardi di dollari, o quello che è lo stesso, Ford Motor Company. Anche gli investitori più ottimisti ora dubitano che Musk manterrà la sua promessa di produrre 20 milioni di auto all’anno entro il 2030, o che Tesla Autopilot sia vicino a diventare un sistema di guida completamente autonomo che cambierà il mondo. Tuttavia, il motivo principale per cui il mercato ha ripristinato le prospettive di Tesla è perché si rende conto che l’azienda lo è fondamentalmente fabbrica di automobili e che il tuo capo non è un Superuomo.

Musk ha sempre visto la sua azienda come un’azienda tecnologica, alla pari di giganti digitali come Alphabet, Apple e Meta, piuttosto che di giganti della vecchia economia come Toyota o Volkswagen. E per un po’, quello è stato il mercato, prima quando i titoli tecnologici sono saliti in mezzo al boom dell’era della pandemia di tutto ciò che è digitale, poi quando sono crollati l’anno scorso dopo che la loro crescita ha iniziato a rallentare e tassi di interesse più alti avrebbero fatto sembrare meno i benefici futuri promessi. prezioso oggi.

Ma negli ultimi mesi il prezzo di Tesla ha subito una correzione più marcata rispetto a quella delle principali aziende tecnologiche. Ciò ha coinciso con i suoi problemi banali come casa automobilistica. Essendo riuscita a evitare la peggiore delle interruzioni della catena di approvvigionamento a causa della pandemia, Tesla si è trovata intrappolata nel caotico ritiro della Cina dalla sua politica di “zero virus”. La sua grande fabbrica a Shanghai è stata colpita da chiusure dovute a virus. Dopo aver posto le basi per la trasformazione del settore, ora deve affrontare una forte concorrenza da parte di concorrenti affermati e una serie di nuovi entranti che ha ispirato. Alcuni giorni dopo che Tesla ha rilasciato i suoi numeri deludenti, Volkswagen ha svelato il suo numero 7, che è il concorrente della berlina Model 3 di Tesla.

Gli acquirenti di veicoli elettrici, da parte loro, sono sempre meno disposti che mai a trascurare la discutibile qualità costruttiva di Tesla e gli interni di un’auto molto più economica. I proprietari naturali di Tesla tra i ricchi progressisti sono anche meno disposti a perdonare le buffonate libertarie di Musk su Twitter, che ha acquistato a ottobre e gestito male volentieri, soprattutto ora che hanno molte alternative coscienziose tra cui Choice.

