La scoperta di scienziati argentini e spagnoli rivoluziona il modello delle giovani stelle

Formazione di stelle e pianeti e processi cosmici che possono essere influenzati dalle radiazioni gamma (MIT KAVLI I. per Astrofisica e RICERCA Spaziale)



Lui Telescopio spaziale a raggi gamma Fermi E questo viene da vasta area (lat)studiano l’universo nella gamma di energia da 20 MeV (fotoni gamma con lunghezze d’onda inferiori a 10-11 MeV o con frequenze superiori a 1019 Hz) a più di 300 GeV (GeV) dal 2008, e presentano Studi di alta energia raggi gamma con sensibilità senza precedenti.

Sulla base di 14 anni di osservazioni, finora sono stati pubblicati quattro cataloghi di fonti. Tuttavia, ora a Un team di scienziati provenienti da Argentina e Spagna riportò la prima prova osservativa dell’esistenza di un tipo di stella giovane e di piccola massa, nota come La stella T Tauri è in grado di emettere radiazioni gamma. Lo studio è appena stato pubblicato in Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.

La radiazione altamente energetica proveniente dal cielo non può essere facilmente osservata dalla Terra. L’elevata sensibilità del satellite Fermi aiuta a risolvere questo problema Analizzando l’universo nei raggi gamma, la regione più attiva dello spettro elettromagnetico. Questo satellite monitora il cielo ininterrottamente sin dal suo lancio nel 2008, e chi lo sa Circa il 30% delle sorgenti di raggi gamma rilevate nel cielo notturno rimangono sconosciute; Le origini di queste scoperte sono sconosciute.

Lo studente ha studiato alcune di queste fonti oscure Agostino Filocomo E un team di ricercatori per determinarne l’origine. Molte sorgenti di raggi gamma sembrano avere origine in regioni di formazione stellare, ma il team non aveva alcuna spiegazione del perché, quindi ha deciso di indagare. Lo studio si concentra su Regione di formazione stellare NGC 2071Che si trova nella parte settentrionale della nube molecolare di Orione B.

Stelle T Tauri, stelle di piccola massa che potrebbero essere fondamentali per comprendere la formazione del Sole e della Terra (pittogramma)

Per cercare di identificare la causa di questi misteriosi lampi di raggi gamma, il team ha deciso di osservare oggetti conosciuti come “stelle T Tauri”, che sono… Si stanno formando stelle di piccola massa. Le stelle T Tauri sono costituite da una stella centrale e da un disco orbitante di gas e polvere, dove possono formarsi i pianeti. Le stelle T Tauri sono note per la loro luminosità mutevole e si trovano solitamente vicino a regioni attive di formazione stellare.

Il team ha notato che tre sorgenti gamma non identificate osservate in periodi di tempo diversi provenivano dalla parte del cielo in cui si trova la regione di formazione stellare giovane NGC 2071. È noto che qui Si stanno formando almeno 58 stelle classificate come stelle T Tauri. Non ci sono altri oggetti in questa regione che potrebbero essere fonte di emissione di raggi gamma.

Una probabile spiegazione è che queste stelle producono radiazioni gamma sparse durante i potenti anelli noti come Enormi razziin cui le esplosioni elettromagnetiche derivano dall’energia immagazzinata nell’atmosfera delle stelle.

Radiazione gamma, una forma di luce energetica che può avere effetti sulla formazione planetaria (INAF-OAPA/S. ORLANDO)

I brillamenti massicci possono estendersi a diversi raggi stellari e durare alcune ore. Anche se attualmente c’è un’attività di brillamento sul Sole, non è della stessa portata di un massiccio brillamento. I megaflare sono molto più potenti e, se si verificano sul Sole, Danneggerebbe la vita sul pianeta Terra. Ciò potrebbe spiegare l’origine di molteplici fonti di raggi gamma precedentemente sconosciute.

Comprendere i processi fisici nelle stelle T Tauri fornisce anche informazioni sulle prime condizioni che hanno dato origine al Sole e al nostro sistema solare.

Agostina Filocomo, autrice principale del documento e specialista presso il Dipartimento di Ricerca di Scienze Esatte e Ingegneria dell’Università di Bologna Università Nazionale del Rio NegroAfferma: “Questa evidenza osservativa è essenziale per comprendere l’origine di sorgenti rimaste sconosciute per più di un decennio. È anche necessario comprendere i processi che avvengono durante le prime fasi della formazione stellare: se la stella T Tauri produce raggi gamma radiazione, ciò influenzerà le condizioni del gas nel disco.” Formazione protoplanetaria e quindi sull’evoluzione della formazione planetaria. Scoperta di questo fenomeno Aiuta a capire come si è formato ed evoluto non solo il Sole, ma anche la Terra.“.

Anche loro facevano parte delle indagini J. F. Albacete-Colombo, E. Mestre, L. J. Belleza e J. A. Combi.