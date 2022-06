La scrittrice italiana Dacia Marini a Madrid

Nell’anno Centenario della nascita di Pierre Pavlo Pasolini, L’Istituto Italiano di Cultura di Madrid riceve l’autore italiano Tacia Marini, che ha pubblicato il libro in ItaliaCaro Pierre Pavlo⁇ (Neri Pozza, 2022), con ricordi dell’autore, caro amico di Pasolini. Caro Pierre Pavlo è una raccolta di 37 lettere scritte da Dacia Marine all’amica come se fosse ancora viva, in una conversazione sottile, un esercizio di recupero di ricordi altrimenti condivisi.

Dacia Marini a Madrid l’8 e 9 giugno

8 giugno alle 19:30, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid – Cale Meyer, 86 anni, Dacia Marini, parla con la regista Marialuisa Papallardo del ritratto dell’amico dello scrittore, Pierre Paulo Pasolini. Ingresso libero, previa richiesta di prenotazione, per iscritto [email protected] E intitolato “8 giugno”, specificando nomi, cognomi e contatti telefonici di tutte le persone a cui è stata effettuata la prenotazione. Prenotazioni fino al 7 giugno. L’evento sarà tradotto simultaneamente in italiano.

9 giugno alle 18:00 Dacia Marini parteciperà a una discussione sui valori europei contro l’hate speech promossa dalla Commissione Europea in Spagna. In vista dell’81a Fiera del Libro di Madrid. La tavola rotonda sarà ospitata da Francisco Fonseka, ex direttore della Rappresentanza della Commissione Europea in Spagna. Università Complutens de Madrid (Dipartimento di Giurisprudenza e Formiche)

Dacia Marini, Prolifico scrittore acclamato in Italia e all’estero, è noto soprattutto per le sue opere in prosa, è romanziere, poeta, drammaturgo e saggista. Nelle sue opere si occupa soprattutto di questioni sociali legate all’infanzia e alla vita delle donne. Nata a Physol nel 1936, la piccola Dasia aveva due anni quando lei ei suoi genitori lasciarono l’Italia fascista per il Giappone. Il primo romanzo di Dacia Marini, La Vaganza, esce nel 1962: il primo di una lunga serie di successi. Allo stesso modo, negli anni Sessanta Maraini sviluppò un forte interesse per il teatro, che portò all’invenzione di Detro della Madeleine esclusivamente per donne nel 1973 e alla scrittura di oltre trenta opere teatrali, tra cui la celebre Maria Stuarta. Dacia Marini ha vinto il Premio Campillo con La Lunga Vita de Mariana Ukria nel 1990 e il Premio Stroka nel 1999 con la sua straordinaria raccolta di racconti Puyo. Dal 2014 è candidato al Premio Nobel per la Letteratura.

