La scrittrice messicana Coral Bracho vince il Premio FIL per la Letteratura 2023

La poetessa e scrittrice messicana Coral Bracho ha vinto il Premio FIL 2023 per la letteratura in lingue romantiche, annunciato lunedì al quotidiano messicano Vitória Borso, portavoce della giuria composta da sette critici letterari e scrittori.

Borso ha spiegato in una conferenza stampa a Città del Messico che Bracho (Città del Messico, 1951) è stato scelto tra 59 candidati provenienti da 22 paesi in rappresentanza di sette lingue “per la sua continua ricerca sulla natura politica della poesia e sul peso della parola scritta. ” Guadalajara.

Il premio di 150.000 dollari verrà assegnato il 25 novembre durante la cerimonia di apertura della 37esima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara (FIL), la fiera del libro in lingua spagnola più importante al mondo che ospiterà quest’anno. Onore all’Unione Europea.

La poesia di Coral Bracho si interroga sui modi in cui il mondo viene scoperto e nominato, suscitando un’intelligenza sensibile nel lettore.La sua opera diventa quindi un archivio di esperienze vitali in cui si contemplano l’oblio, la malattia, il dolore e la morte.

La giuria ha riconosciuto Braccio come “figura di spicco della genealogia poetica neobarocca” e “essenziale per la lingua continentale e la letteratura mondiale”.

Dopo aver appreso la sentenza, il poeta ha sottolineato tramite video che il contatto gentile con la poesia e la letteratura fin dall’infanzia è fondamentale per la vita e ha sottolineato che nessuna intelligenza artificiale può sostituire il modo in cui i versi raggiungono la sensibilità umana.

“Non so dove ci porterà l’intelligenza artificiale, ma so che ci vorrà molto tempo prima che arrivi al limite”, ha detto.

Ha aggiunto: “Potranno imitarla ed eseguire simulazioni, ma ciò che la poesia tocca davvero una persona in termini di libertà e percezione, e in termini di conoscenza ed emozione, non sarà ostacolato dall’intelligenza artificiale”.

L’autore di libri come “The Will of Amber” (1998), “The Hotel Room” (2007), “If the Emperor Laughs” (2010) e “It Must Be a Misunderstanding” (2018), afferma che in Nell’adolescenza lasciò la sua idea dedicandosi alla scienza dopo aver iniziato a scrivere poesie, che gli diedero modo di avvicinarsi alla “realtà emotiva” e alla “realtà del mondo”.

Il lavoro di Bratchu ha ricevuto un Guggenheim Grant nel 2000, il Premio Xavier Villaurrutia nel 2003, il Premio internazionale di poesia Jaime Sabines-Gatien Lapointe nel 2011 e il Premio Coatlicue nel 2018.