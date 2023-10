La Scuola Leonardo da Vinci di Los Pelones crea uno scambio Erasmus con la Grecia e l’Italia

Lui Scuola charter bilingue Leonardo da Vinci a Los Pelones Per implementare a Scambio Erasmus Con centri educativi Grecia e Italia. Totale 18 studenti del 1° e 2° ESO. 12 di loro sono arrivati ​​da questi paesi europei in questo centro nel comune di Cartagena, alloggiando presso famiglie locali.

Lui L’assessore all’Istruzione, Nacho Joutens, Per conoscere i vantaggi di uno scambio Erasmus, questo insegnante ha visitato una cooperativa con esperti tecnici del settore. “Il piano che hanno in atto consente loro di raggiungere due obiettivi fissati da entrambi Il sindaco Nolia Arroyo Dipartimento dell’Istruzione come Consiglio comunale di Cartagena. Questi sono Combattere gli imbrogli e il bullismo nelle classi. Qualcosa che si ottiene attraverso questa iniziativa di Leonardo da Vinci, in cui vengono promossi valori importanti come la cultura, la diversità e il rispetto o la tolleranza.

Riguardo a questo scambio di studenti adolescenti, il Presidente di questa Società Cooperativa Insegnanti, Ida PerezQuesta sinergia con i centri europei viene sfruttata e descritta come “un arricchimento per gli studenti. Scambio culturale in vari settori come l’arte o lo sport.”

Il 20% degli studenti sono inglesi

La Scuola Leonardo da Vinci promuove la convivenza tra studenti di diverse nazionalità nelle sue aule, incoraggiando la conversazione in inglese. IL Direttore, Donazione Concepcion, lo ha sottolineato Il 20% degli studenti sono di origine britannica, che aiuta anche gli studenti nativi spagnoli a imparare l’inglese. Il centro ha 300 studenti: da asilo nido o scuola maternaattraversa le fasi di Infantile, Primario e Secondario.

“La nostra educazione si basa sullo sviluppo metodo di progettoRicerche in campi come Matematica, scienze, arte o robotica“, ha spiegato Direttore. Il responsabile ha rispettato la giovinezza e la carriera degli insegnanti che compongono questa borsa; Ha iniziato il suo viaggio nel 2009 e ora si è affermata come società educativa a livello internazionale.