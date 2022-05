La seconda prova di Chanel: la potenza della Spagna arriva a Eurovision 2022 con cambiamenti e grande accoglienza | un musicista

L’Europa “e parte dell’alieno” è consapevole di ciò che sta accadendo Eurovision Song Contest 2022. ChanelLa Spagna, che rappresenta la Spagna all’evento di quest’anno, è diventata una delle scommesse più forti. Non solo lo diciamo, ma diciamo anche file scommesse.

Dopo aver fatto il tuo primo esperimento, Il 7 maggio di quest’anno è salito ancora una volta sul palco di Torino per mostrarci come lo vedremo e sentiremo parlare. Slovacchia Mo Il prossimo 14 maggio. La sua performance è stata ben accolta.

Per quanto riguarda la proposta originaria, Uno dei cambiamenti notati in termini di suono è l’introduzione delle trombe. ma, questo non è tutto. Come sembrava nuovo finale acuto Che ha lasciato tutti gli astanti senza parole, e quindi è stato ben accolto da tutti.

Per quanto riguarda la coreografia, l’artista ha introdotto un elemento caratteristico della cultura spagnola: fan. Con questo accessorio interpreta l’ultima parte della performance e recita in una coreografia diversa. La barriera fotoelettrica a LED copre il sole per la prima metà della canzone in modo che possa essere visto senza disturbare la vista. Molti non ne dubitano. Sta arrivando Chanelazzo!

Indubbiamente, Chanel è ben accolta dal suo pubblico, non solo spagnolo, ma anche internazionale. Questa seconda prova li aiuta a continuare a scalare le liste delle scommesse che, pur non essendo definitive per l’esito finale di questo festival, ci aiuta a capire cosa si dice sulla loro rappresentazione nel resto dei paesi.

Capiamo tutti che lo scopo del protagonista è godersi e sfruttare al meglio questa esperienza. Questo carisma è qualcosa che è stata in grado di portare sul palco, dimostrando di essere un’artista tenace, molto seria riguardo al suo lavoro e al suo impegno per il festival.

Per quanto riguarda la sua proposta, si sa anche che indosserà un abito su misura di Palomo Spagna, che è stato responsabile della creazione di un impressionante abito da spada laser ispirato all’essenza e alla tradizione spagnola. Trasforma Chanel in un bolero nero tempestato di cristalli Swarovski cuciti a mano. “Chanel ha ispirato me e la forza che rappresenta”, ha affermato il designer.

E tu, in che posizione pensi che sarà Chanel in finale? Lo scopriremo il 14 maggio!