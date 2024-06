“La seconda squadra della Spagna sarà la favorita nella finale degli Europei”.

Il tecnico dell’Albania Silvinho valuta l’anteprima della partita di lunedì a Düsseldorf contro la Spagna, squadra e Paese che ha elogiato: “È molto emozionante giocare questa partita. La Spagna ha accolto me e la mia famiglia. “Conosco tante persone lì, è una grande squadra e un grande allenatore”.

Ha aggiunto: “D’altra parte, sono contento della leadership dell’Albania. Abbiamo fatto molta fatica per arrivare qui nel girone della morte, e ora dobbiamo affrontare la Spagna nell’ultima partita con una grande opportunità per noi”. .” ci proveremo. La seconda squadra spagnola potrebbe giocare la finale di Coppa dei Campioni ed essere la favorita per la vittoria. Dobbiamo pensare a cosa possiamo fare. Rimarrai motivato. “Spero che sarà una bella partita”.

Concorrente duro. “La Spagna ha il suo DNA, mantiene il possesso del gioco, ma ha anche giocatori diretti pericolosi sulle fasce, qualità e tanti giocatori veloci che ho seguito in questi mesi, e sono molto ben organizzati è sicuramente il migliore del girone, dopo aver sconfitto Croazia e Italia, ma abbiamo giocatori ambiziosi e speriamo di giocare una bella partita”.

Quello che ha visto contro l’Italia. “Sono andato con Zabaleta a Gelsenkirchen. La Spagna è una squadra impressionante, De La Fuente ha fatto un ottimo lavoro. Anche loro difendono bene. Hanno perso solo una partita contro la Scozia nella fase di qualificazione. Ma i miei giocatori scenderanno in campo e daranno tutto quello che possono. Il nostro Paese è orgoglioso di noi. Questo è il secondo grande torneo a cui partecipiamo, motivo per cui a volte abbiamo faticato contro Italia e Croazia. “Ci devono essere fasi buone e fasi cattive.”

apprezzamento. “Sono contento. Molti dicevano che ci avrebbero messo quattro nel primo e cinque nel secondo e contro la Spagna non abbiamo giocato. Giochiamo. Siamo contenti. Ci hanno permesso di arrivare qui. Nel ’90 può succedere di tutto. minuti. Sogniamo.”

Punizione per Dako. “Vogliamo parlare solo di calcio. Questa è la nostra cosa. Quello che ha deciso la UEFA è così. Non sprechiamo energie per nient’altro”.

Gimchetty: “Daku ha sbagliato, ma si è scusato”

Capitano della nazionale albanese. Berat Gimcheti è apparso a Düsseldorf con Sevenio: “Tutti i giocatori sono pronti per questa sfida di domani. Abbiamo ancora la possibilità di qualificarci dal girone e provare a sorprendere la Spagna. Cosa giocherà con la seconda squadra Questo non cambia nulla. “

Il difensore ha parlato della squalifica per due partite del suo compagno di squadra Merlind Dacko: “Daku ha commesso un errore ma si è scusato. Non sono qui per parlare delle multe comminate dalla UEFA. “Ci saranno tanti nostri tifosi allo stadio e dobbiamo credere in noi stessi”.