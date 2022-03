La seconda stagione di The Bridgertons batte un nuovo record su Netlfix (Less in One Country) – Serie di notizie

La storia d’amore tra Anthony (Jonathan Bailey) e Kate (Simon Ashley) ha entusiasmato più spettatori del previsto.

Dopo due anni di attesa e dopo il clamoroso successo della prima stagione, i fan sono diventati I Bridgeton Sono stato ancora una volta in grado di godermi tutti i dettagli di questa nobile famiglia grazie alla premiere di Netflix Dalla stagione 2 venerdì scorso, 25 marzo.

Non molte persone pensano per un momento alle maratone nei nuovi otto episodi sul loro triangolo amoroso Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), Kate Sharma (Simon Ashley), Edwina Sharma (Sharithra Chandran). E i dati lo confermano.

Nel primo fine settimana di uscita, la seconda stagione di I Bridgeton 193 milioni di ore guardate in tutto il mondo, uno dei dati più alti di qualsiasi serie Netflix in lingua inglese nei primi tre giorni di vita. Tuttavia, questa nuova versione ha raggiunto la top ten in 92 paesi su 03 in cui Netflix tiene traccia delle valutazioni, Il Giappone è l’unico paese atipico che non è arrivato in cima.

Nonostante questi buoni numeri, I Bridgeton Non è stato in grado di farlo con la quinta stagione di Rubare soldi che ha raggiunto 201,9 milioni di ore di visualizzazione nei primi tre giorni di uscita dal 3 al 5 settembre 2021. Ma dato che la serie Netflix tende a crescere in modo esponenziale nella prima settimana di vita dopo la sua prima, I Bridgeton È certamente sulla buona strada per superare i 400 milioni di ore guardate domenica, quindi potrebbe facilmente entrare nella top 10 delle serie Netflix più viste di tutti i tempi.

La tanto attesa terza stagione di The Bridgertons

I Bridgeton È basato sui romanzi di Julia Quinn in cui ogni libro è interpretato da Bridgerton. La prima storia ruota attorno alla storia d’amore di Daphne (Phoebe Denivore) e Simon (Reggie Jean Page).

Questo nuovo episodio vede come protagonisti Anthony e il suo triangolo amoroso tra Kate Sharma ed Edwina Sharma. E la terza stagione? Netflix ha già dato il via libera a questa nuova puntata che speriamo venga rilasciata nel 2023 e tutto indica che avrà come protagonista Benedict Bridgeton (Luke Thompson), se i libri seguiranno.

“The Bridgertons”: il nuovo protagonista, chi è tornato e chi no, gli appuntamenti e tutto ciò che sappiamo della terza stagione

Su ti do il mio cuoreData Nel più puro stile Cenerentola Da quando Benedict si è innamorato di Sophie Beckett, figlia di un conte, la sua matrigna è stata relegata al ruolo di cameriera. Ci saranno sicuramente altri cambiamenti riguardo a questa storia, ma sicuramente sarà di nuovo un successo quando verrà rilasciata.

Se vuoi essere sempre aggiornato e ricevere le prime offerte nella tua email, iscriviti alla nostra newsletter