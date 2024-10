La semplice abitudine che ha aumentato l’intelligenza di Steve Jobs e i cui benefici la scienza ha confermato

Steve Jobs, co-fondatore di Apple, aveva un’abitudine che lo aiutava a prendere decisioni migliori e a risolvere i problemi. Sebbene molti abbiano messo in dubbio questo metodo, la scienza moderna sostiene la pratica di camminare, staccarsi dalla routine e muoversi per qualche minuto, poiché è un potente strumento per la creatività e la salute mentale.

Jobs svolgeva questa attività quando si trovava ad affrontare un problema e diventava difficile da risolvere. Il suo biografo, Walter Isaacson, ha raccontato quanto segue come l’escursionismo lo abbia aiutato e i benefici che gli ha portato.

“Le lunghe passeggiate erano il suo modo preferito per avere una conversazione seria.“A”, disse Isaacson.

D’altra parte, Jony Ive, che ha lavorato a stretto contatto con Steve, ha ricordato come quelle gite che faceva erano una parte essenziale del suo processo creativo e preferiva lasciare l’ufficio per trovare una soluzione migliore, e quando è tornato aveva ha già portato una soluzione migliore.

Dopo diverse indagini, le neuroscienze hanno sostenuto questa idea, utilizzata per molti anni dal cofondatore di Apple. Mithu Storoni, neuroscienziata dell’Università di Cambridge, ha documentato i vantaggi nel suo libro Super Efficiency: Optimizing Your Brain to Transform the Way You Work.

Le prove scientifiche supportano che camminare ha molti benefici per la salute 8.000 e 10.000 passi al giorno possono migliorare non solo la tua salute fisica, ma anche quella mentale.

Riduce inoltre il diabete di tipo 2 e la demenza e migliora il benessere emotivo, la qualità del sonno, la longevità, le funzioni cardiovascolari e immunitarie.

Sebbene Jobs non avesse idea che ciò lo avrebbe aiutato così tanto, sentiva l’impatto positivo che questa pratica avrebbe avuto da allora. Amava camminare, perché era un modo per aprire la mente ed evitare la monotonia dello stare seduti.Anche.

Sebbene all’epoca non esistesse alcuna ricerca formale a sostegno delle sue decisioni, il suo istinto lo portò ad attuare abitudini che furono poi valutate dalla scienza.

Insieme a Jobs, il romanziere Henry David Thoreau aveva la seguente opinione: “Nel momento in cui i miei piedi iniziano a muoversi, i miei pensieri iniziano a fluireFriedrich Nietzsche era d’accordo quando osservava che “tutte le idee veramente buone nascono mentre si cammina”.

Storoni ha detto che c’è stato un amministratore delegato che ha adottato la cosiddetta “regola dei 10 minuti” e ha detto: “Se rimani bloccato su un problema dopo aver impiegato dieci minuti a risolverlo Per concentrarti, dovresti alzarti, lasciare il computer e camminare.

Un altro neuroscienziato di nome Shane O’Mara sostiene l’idea e sottolinea l’importanza del movimento per liberare la mente. Anche se non si applica a tutti i lavori, di solito è molto utile in alcuni lavori.

