La separazione continentale distrusse la vita marina nel Mesozoico

Gli scienziati hanno rivelato come milioni di anni fa gli oceani e i continenti agissero come una “squadra di staffetta” per distruggere la vita marina e cambiare il corso dell’evoluzione. Il loro studio ha rivelato una nuova spiegazione per una serie di crisi ambientali estreme, chiamate eventi ipossici oceanici, verificatesi tra 185 e 85 milioni di anni fa. Si sono verificati quando i mari erano gravemente privati ​​dell’ossigeno disciolto. Gli esperti dell’Università di Southampton, che hanno condotto lo studio, hanno affermato che questi eventi hanno causato gravi sconvolgimenti biologici, inclusa l’estinzione di massa delle specie marine. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Geoscience. L’autore principale Tom Gernon, professore di Scienze della Terra all’Università di Southampton, ha dichiarato: “Gli eventi di ipossia oceanica sono stati come premere il pulsante di ripristino sugli ecosistemi del pianeta. La sfida era comprendere le forze geologiche che lo hanno premuto”. Lo studio è stato condotto dall’Università di Southampton in collaborazione con accademici delle Università di Leeds e Bristol nel Regno Unito, Adelaide in Australia, Utrecht nei Paesi Bassi, Waterloo in Canada e Yale negli Stati Uniti. I ricercatori hanno esaminato l’effetto delle forze tettoniche delle placche sulla chimica dell’oceano durante i periodi Giurassico e Cretaceo, noti collettivamente come era Mesozoica. Il team ha combinato analisi statistiche e sofisticati modelli computerizzati per esplorare come i cicli chimici nell’oceano potrebbero rispondere in modo fattibile alla disgregazione del supercontinente Gondwana, la grande massa terrestre dove un tempo popolavano i dinosauri. Il professor Gernon ha dichiarato: “L’era mesozoica ha visto la frammentazione di questa massa continentale, che a sua volta ha portato a un’intensa attività vulcanica in tutto il mondo. Mentre le placche tettoniche si sono spostate e si sono formati nuovi fondali marini, sono state rilasciate grandi quantità di fosforo, un nutriente essenziale per la vita dalle rocce vulcaniche agli oceani, che hanno cambiato gli oceani attraverso la rotazione. “È come una squadra di staffetta geologica”. il flusso di fosforo associato all’erosione nell’oceano era un fertilizzante naturale che promuove la crescita degli organismi marini. Tuttavia, i ricercatori hanno affermato che questi episodi di fecondazione hanno avuto un costo elevato per gli ecosistemi marini dell’evoluzione del sistema presso l’Università di Leeds, ha affermato che l’aumento dell’attività biologica ha causato la caduta di enormi quantità di materia organica nel suolo del fondale oceanico, dove sono state consumate grandi quantità di ossigeno, e ha aggiunto: “Questo processo alla fine ha causato la caduta di alcune aree degli oceani diventano anossici, o privi di ossigeno, creando “zone morte” dove la maggior parte della vita marina muore. Gli eventi ipossici duravano tipicamente da uno a due milioni di anni e avevano effetti profondi sugli ecosistemi della vita marina, la cui eredità è ancora avvertita oggi. Le rocce ricche di sostanze organiche accumulate durante questi eventi sono di gran lunga la più grande fonte di riserve commerciali di petrolio e gas sulla terra A livello globale Il team di ricercatori ha spiegato come le attuali attività umane abbiano ridotto i livelli medi di ossigeno negli oceani di circa il 2%, provocando un aumento significativo delle masse d’acqua prive di ossigeno: “Lo studio degli eventi geologici fornisce informazioni preziose che possono aiutare a migliorare l’ambiente marino. “Ci aiuta a capire come la Terra risponderà ai futuri stress climatici e ambientali. Più in generale, i risultati del team rivelano una relazione più forte del previsto tra l’interno solido della Terra e il suo ambiente superficiale e la biosfera, specialmente durante i periodi di sconvolgimenti tettonici e climatici”. . Il professor Gernon ha aggiunto: “È sorprendente come una serie di eventi nelle profondità della Terra possano influenzare la superficie, spesso con effetti devastanti”. “La separazione dei continenti potrebbe avere profonde ripercussioni sul corso dell’evoluzione”.